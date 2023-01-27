Цифровую реформу рассмотрели через призму рыбной отрасли

В правительстве рассмотрели реализацию проекта по цифровизации в сфере оформления разрешительных документов для бизнеса. Для анализа была выбрана рыбная отрасль.

Цифровизация разрешительной деятельности обсуждалась на совещании у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с участием федеральных ведомств и всех рабочих групп по «регуляторной гильотине» (такие группы созданы в разных сферах).

Упростить получение разрешений и тем самым снизить нагрузку на бизнес призван большой проект, который правительство планирует полностью реализовать в 2023 г.

На совещании у вице-премьера эффекты от цифровизации для экономики рассматривались через призму рыбной отрасли. О том, как переход «на цифру» влияет на деятельность рыбопромышленных предприятий, рассказал президент ВАРПЭ, глава Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев. Он является сопредседателем рабочей группы по «регуляторной гильотине» в рыболовстве.

По мнению Германа Зверева, механизм «регуляторной гильотины» позволил качественно изменить процедуру получения разрешений на вылов, прежде всего, ускорить принятие застрявшего в межведомственных согласованиях законопроекта об электронном рыболовном журнале. Подписанный в июне закон, напомним, предусматривает использование электронных разрешений на вылов.

В 2022 г. была реализована возможность для предприятий подать заявку на получение разрешение через портал госуслуг. Число разрешений, полученных с помощью такого сервиса, уже превысило 6000 (это около 20% от общего объема), рассказали Fishnews в ВАРПЭ. Пользователи массово переходят на подачу заявок онлайн. В целом же новый порядок охватит выдачу ежегодно около 30 000 разрешений и 35 000 изменений в них, отметил Герман Зверев.

Цифровизация позволит сократить прямые издержки предприятий по доставке оригиналов разрешений на суда на сумму не менее 200 млн рублей в год, привели данные в ассоциации. Косвенные издержки, связанные с ожиданием доставки разрешений и приостановкой промысла, согласно исследованию ВШЭ, оцениваются в 15 — 18 млрд рублей.

«Для сравнения, весь объем налоговых платежей рыбной отрасли в прошлом году составил около 80 млрд рублей. Так что экономический эффект цифровизации разрешительной деятельности в рыбной отрасли весьма весом», — заявил Герман Зверев. Он добавил, что, по мнению бизнеса, электронная подача заявлений намного удобнее: нет необходимости в личном визите и отправке большого перечня документов. Кроме того, общий срок оказания услуги сокращается, за счет этого уменьшаются потери промыслового времени. При этом важно, что установлен переходный период, который сохраняет возможность подачи документов и получения разрешений в бумажном виде.

С учетом уже принятых изменений с марта 2023 г. срок выдачи всех типов разрешений сократится вдвое (с 15 до 7 рабочих дней), обратили внимание в отраслевом объединении. «Это означает, что количество судосуток простоя флота снизится на несколько тысяч. Огромная цифра. Кроме того, сокращен перечень документов, которые заявителю необходимо предоставить, все они предоставляются в электронном виде», — подчеркнул Герман Зверев.

На портал госуслуг переводятся и другие сервисы по получению документов в рыбной промышленности.

В целом, по данным кабмина, на портале госуслуг доступно 233 вида разрешений, в том числе 49 лицензий. В этом году планируется перевести на портал более 180 новых видов разрешительной деятельности.

«Реализация проекта позволяет снимать административные барьеры для входа предпринимателей на рынок и сокращать издержки бизнеса», — отметил Дмитрий Григоренко.

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