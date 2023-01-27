Новости
Цифровизация разрешительной деятельности обсуждалась на совещании у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия ГРИГОРЕНКО. Фото пресс-службы правительства РФ

Цифровую реформу рассмотрели через призму рыбной отрасли

В правительстве рассмотрели реализацию проекта по цифровизации в сфере оформления разрешительных документов для бизнеса. Для анализа была выбрана рыбная отрасль.

Цифровизация разрешительной деятельности обсуждалась на совещании у вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с участием федеральных ведомств и всех рабочих групп по «регуляторной гильотине» (такие группы созданы в разных сферах).

Упростить получение разрешений и тем самым снизить нагрузку на бизнес призван большой проект, который правительство планирует полностью реализовать в 2023 г.

На совещании у вице-премьера эффекты от цифровизации для экономики рассматривались через призму рыбной отрасли. О том, как переход «на цифру» влияет на деятельность рыбопромышленных предприятий, рассказал президент ВАРПЭ, глава Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев. Он является сопредседателем рабочей группы по «регуляторной гильотине» в рыболовстве.

По мнению Германа Зверева, механизм «регуляторной гильотины» позволил качественно изменить процедуру получения разрешений на вылов, прежде всего, ускорить принятие застрявшего в межведомственных согласованиях законопроекта об электронном рыболовном журнале. Подписанный в июне закон, напомним, предусматривает использование электронных разрешений на вылов.

В 2022 г. была реализована возможность для предприятий подать заявку на получение разрешение через портал госуслуг. Число разрешений, полученных с помощью такого сервиса, уже превысило 6000 (это около 20% от общего объема), рассказали Fishnews в ВАРПЭ. Пользователи массово переходят на подачу заявок онлайн. В целом же новый порядок охватит выдачу ежегодно около 30 000 разрешений и 35 000 изменений в них, отметил Герман Зверев.

Цифровизация позволит сократить прямые издержки предприятий по доставке оригиналов разрешений на суда на сумму не менее 200 млн рублей в год, привели данные в ассоциации. Косвенные издержки, связанные с ожиданием доставки разрешений и приостановкой промысла, согласно исследованию ВШЭ, оцениваются в 15 — 18 млрд рублей.

«Для сравнения, весь объем налоговых платежей рыбной отрасли в прошлом году составил около 80 млрд рублей. Так что экономический эффект цифровизации разрешительной деятельности в рыбной отрасли весьма весом», — заявил Герман Зверев. Он добавил, что, по мнению бизнеса, электронная подача заявлений намного удобнее: нет необходимости в личном визите и отправке большого перечня документов. Кроме того, общий срок оказания услуги сокращается, за счет этого уменьшаются потери промыслового времени. При этом важно, что установлен переходный период, который сохраняет возможность подачи документов и получения разрешений в бумажном виде.

С учетом уже принятых изменений с марта 2023 г. срок выдачи всех типов разрешений сократится вдвое (с 15 до 7 рабочих дней), обратили внимание в отраслевом объединении. «Это означает, что количество судосуток простоя флота снизится на несколько тысяч. Огромная цифра. Кроме того, сокращен перечень документов, которые заявителю необходимо предоставить, все они предоставляются в электронном виде», — подчеркнул Герман Зверев.

На портал госуслуг переводятся и другие сервисы по получению документов в рыбной промышленности.

В целом, по данным кабмина, на портале госуслуг доступно 233 вида разрешений, в том числе 49 лицензий. В этом году планируется перевести на портал более 180 новых видов разрешительной деятельности.

«Реализация проекта позволяет снимать административные барьеры для входа предпринимателей на рынок и сокращать издержки бизнеса», — отметил Дмитрий Григоренко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: РСППаквакультураварпэправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Мы пошли по пути развития сервиса для рыбаков

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Лев БОЧАРОВ

Отраслевая наука должна работать на перспективу

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Все материалы

Крупным планом

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.