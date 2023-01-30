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Впервые российские рыбаки обогнали американских в производстве филе

Российская минтаевая индустрия показала новые рекорды

По данным Ассоциации добытчиков минтая, в 2022 г. на выпуск продукции глубокой переработки направлено 40% минтаевых уловов. Впервые российские рыбаки обогнали американских в производстве филе.

По итогам 2022 г. объем производства российского филе минтая приблизился к 140 тыс. тонн, в том время как американские рыбаки произвели порядка 138 тыс. тонн.

«В течение всего 2022 года в России сохранялся тренд на рост производства продукции глубокой переработки из минтая: филе, фарша и сурими. Увеличилось количество флота, оборудованного линиями по производству филе и минтаевого сурими, также выросла отдача от береговых заводов. Это позволило нарастить производство продукции глубокой переработки до 200 тыс. тонн», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак. Он отметил, что, по оценкам ассоциации, выпуск филе в России превысил 139 тыс. тонн, что больше, чем у США — главного конкурента российских минтайщиков на мировых рынках.

Объем вылова минтая на Дальнем Востоке достиг 1,905 млн тонн — плюс 10,7% к показателям 2021 г. За счет роста вылова производство мороженого минтая выросло на 2,9% к прошлому году. Значительный рост вновь показало филе минтая морского производства — его выпуск составил 126 тыс. тонн, что на 22% больше, чем в 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Пропорционально росту выпуска филе увеличилась выработка фарша, который является сопутствующим продуктом при выпуске филе. Его произведено 28 тыс. тонн, что на 55% больше показателей 2021 года. Стоить отметить значительный рост производства морского сурими с 2,4 тыс. тонн в 2021 году до 16,7 тыс. тонн в 2022 году. Таким образом, общий объем продукции из минтая с высокой добавленной стоимостью морского производства повысил 170 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с показателями 2021 года на 38%», — рассказал Алексей Буглак.

Он отметил, что такого результата удалось добиться прежде всего благодаря модернизации и переоборудованию флота. «Если в 2020 году количество судов-филейщиков составляло 30 единиц, то к 2022 году оно выросло на 40% до 42. Кроме того, в этом году три судна прошли переоборудование для производства сурими, что способствовало росту выпуска этой продукции. Также в 2022 году к промыслу минтая приступили два новых траулера-процессора, построенных в Турции», — прокомментировал президент АДМ.

По оценкам ассоциации, значительный вклад в общий объем производства — оценочно около 30 тыс. тонн минтаевой продукции глубокой переработки — внесли береговые предприятия. В АДМ отметили, что показатели производства продукции глубокой переработки в России приближаются к показателям США. «По оценкам АДМ, в 2022 году 40% уловов минтая было направлено на выпуск продукции глубокой переработки», — констатировал Алексей Буглак.

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