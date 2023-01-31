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ВАРПЭ предложила включить в перечень продукцию глубокой переработки из лососей, выпускаемую береговыми предприятиями

Список продукции для налогового вычета предложили дополнить

Перечень рыбопродукции для применения вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами обсудили на совещании в Минсельхозе. Отраслевые объединения предложили расширить список.

Напомним, что Минсельхоз в январе представил проект распоряжения для реализации изменений Налогового кодекса по сбору, который платят рыбодобывающие предприятия. В список, предложенный ведомством, вошли для Дальнего Востока продукция из сельди и минтая, для Северного бассейна — треска и пикша, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект распоряжения обсудили на совещании в министерстве с участием представителей бизнес-сообщества и регионов, рассказали в отраслевых объединениях.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предложила включить в перечень продукцию глубокой переработки из лососей, выпускаемую береговыми предприятиями. Такое решение необходимо в том числе для обеспечения внутреннего рынка, отметили в ВАРПЭ. Президент объединения Герман Зверев, комментируя инициативу, привел в пример выпускаемую на Камчатке подкопченную нерку. Ранее в стоимости килограмма такой продукции доля сбора за пользование водными биоресурсами составляла 4 рубля 20 копеек. После изменений — уже 42 рубля. Безусловно, это повлияет на стоимость продукции в рознице, обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота считает необходимым включить в список сурими из минтая. Президент АСРФ Алексей Осинцев обратил внимание, что это перспективный с точки зрения востребованности и объемов производства продукт. «На сурими будет направляться не меньше сырца, чем на филе минтая», — приводят в пресс-службе ассоциации его слова.

Руководитель объединения также предложил поддержать инициативу Мурманской области по включению в перечень северной креветки.

По информации ВАРПЭ, предложения по дополнению списка представили Камчатский край, Мурманская и Архангельская области.

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