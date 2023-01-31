Список продукции для налогового вычета предложили дополнить

Перечень рыбопродукции для применения вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами обсудили на совещании в Минсельхозе. Отраслевые объединения предложили расширить список.

Напомним, что Минсельхоз в январе представил проект распоряжения для реализации изменений Налогового кодекса по сбору, который платят рыбодобывающие предприятия. В список, предложенный ведомством, вошли для Дальнего Востока продукция из сельди и минтая, для Северного бассейна — треска и пикша, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект распоряжения обсудили на совещании в министерстве с участием представителей бизнес-сообщества и регионов, рассказали в отраслевых объединениях.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предложила включить в перечень продукцию глубокой переработки из лососей, выпускаемую береговыми предприятиями. Такое решение необходимо в том числе для обеспечения внутреннего рынка, отметили в ВАРПЭ. Президент объединения Герман Зверев, комментируя инициативу, привел в пример выпускаемую на Камчатке подкопченную нерку. Ранее в стоимости килограмма такой продукции доля сбора за пользование водными биоресурсами составляла 4 рубля 20 копеек. После изменений — уже 42 рубля. Безусловно, это повлияет на стоимость продукции в рознице, обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота считает необходимым включить в список сурими из минтая. Президент АСРФ Алексей Осинцев обратил внимание, что это перспективный с точки зрения востребованности и объемов производства продукт. «На сурими будет направляться не меньше сырца, чем на филе минтая», — приводят в пресс-службе ассоциации его слова.

Руководитель объединения также предложил поддержать инициативу Мурманской области по включению в перечень северной креветки.

По информации ВАРПЭ, предложения по дополнению списка представили Камчатский край, Мурманская и Архангельская области.

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