В план для Петропавловска-Камчатского включили проект в бухте Моховой

Правительство утвердило план комплексного развития Петропавловска-Камчатского. Предусматриваются и мероприятия по транспортной инфраструктуре.

План комплексного развития Петропавловска-Камчатского утвержден распоряжением правительства от 31 января 2023 г. № 193. Документ рассчитан на период до 2030 г.

Предусматриваются мероприятия по развитию инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, культуры и туризма, коммунальной инфраструктуры, по созданию комфортной городской среды, транспортной инфраструктуры.

Последнее направление, как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривает комплексное развитие территории бухты Моховой, прилегающей к гидротехническим сооружениям федерального государственного унитарного предприятия «Национальные рыбные ресурсы».

Ответственные исполнители этого мероприятия плана — Минстрой России, правительство Камчатского края и ООО «Антей управление активами». Реализация предусмотрена в 2023-2026 гг. за счет внебюджетных средств в размере 6 млрд рублей.

План подготовлен по итогам совещания, которое в сентябре проводил президент Владимир Путин. Тогда губернатор Камчатки Владимир Солодов остановился на нескольких темах рыбной отрасли и смежных сфер — на глубокой переработке водных биоресурсов, cудоремонте и продаже рыбопродукции в формате организованных торгов — через «рыбную биржу».

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