Новости
Президент Владимир ПУТИН, губернатор Камчатки Владимир СОЛОДОВ и вице-премьер — полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы главы государства

Тему «рыбы на биржу» подняли у президента

На совещании по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловск-Камчатской агломерации у президента Владимира Путина губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о перспективности перехода на биржевые торги отдельными видами рыбопродукции.

Участники совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловск-Камчатской агломерации, которое проводил президент, подняли в том числе и темы рыбной отрасли. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов остановился на развитии глубокой переработки водных биоресурсов, cудоремонте и на продаже рыбопродукции в формате организованных торгов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Мы глубоко убеждены, что переход на биржевую торговлю отдельными видами водных биоресурсов, в первую очередь икорной продукции — минтая, красной мороженой икры в перспективе, — является флагманским направлением реализации. Мы уже сейчас готовим предложения по инфраструктуре, но не менее важно будет создать и нормативно-правовую базу, которая будет определять требования к реализации продукции этих видов водных биоресурсов при экспортных поставках через организованные биржевые торги», — заявил глава региона.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании также отметил, что ведомство — за рыбную биржу. «Мы также поддерживаем создание рыбной биржи, уже определенные наработки реализованы, и я думаю, что мы продолжим этим заниматься», — сказал руководитель Минсельхоза.

Напомним, что в прошлом году обсуждалась подготовка законопроекта «в части реализации продукции из водных биоресурсов посредством аукционов и биржевых торгов».

В мае 2022 г. Минфин представил законопроект о возможности установления норматива продажи рыбопродукции на организованных торгах. В отраслевом сообществе обращали внимание на проблемные вопросы использования такого механизма.

ФАС в этом году озвучивала предложение стимулировать биржевую продажу рыбопродукции с помощью субсидируемых тарифов на железнодорожную перевозку.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН, губернатор Камчатки Владимир СОЛОДОВ и вице-премьер — полпред в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы главы государства
  • Ряд представителей ведомств участвовали в совещании в режиме видеоконференции. Фото пресс-службы главы государства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: ФАСбиржаикракамчатка
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

    Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

    Эдуард КЛИМОВ

    Финал истории. Рыбаки и депутаты

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

    Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Алексей СТЕПУРО

    Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

    Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

    Генеральный директор компании «Полярная звезда»

    Павел КОВАЛЬЧУК

    Новые маршруты для российской рыбы

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Мы против программ, где одни цели подменяются другими

    Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

    Максим КОЗЛОВ

    Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

    Все интервью

    Личное мнение

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

    Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

    Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

    Татьяна МИХАЙЛОВА

    Мы — за широкую дискуссию

    Все материалы

    Крупным планом

    Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

    Seafood Expo Russia: год за годом

    Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

    Как берег встречает рыбу

    «Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

    «Навада»: внимание к деталям

    Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

    Стратегический проект

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.