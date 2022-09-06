Тему «рыбы на биржу» подняли у президента

На совещании по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловск-Камчатской агломерации у президента Владимира Путина губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о перспективности перехода на биржевые торги отдельными видами рыбопродукции.

Участники совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловск-Камчатской агломерации, которое проводил президент, подняли в том числе и темы рыбной отрасли. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов остановился на развитии глубокой переработки водных биоресурсов, cудоремонте и на продаже рыбопродукции в формате организованных торгов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Мы глубоко убеждены, что переход на биржевую торговлю отдельными видами водных биоресурсов, в первую очередь икорной продукции — минтая, красной мороженой икры в перспективе, — является флагманским направлением реализации. Мы уже сейчас готовим предложения по инфраструктуре, но не менее важно будет создать и нормативно-правовую базу, которая будет определять требования к реализации продукции этих видов водных биоресурсов при экспортных поставках через организованные биржевые торги», — заявил глава региона.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании также отметил, что ведомство — за рыбную биржу. «Мы также поддерживаем создание рыбной биржи, уже определенные наработки реализованы, и я думаю, что мы продолжим этим заниматься», — сказал руководитель Минсельхоза.

Напомним, что в прошлом году обсуждалась подготовка законопроекта «в части реализации продукции из водных биоресурсов посредством аукционов и биржевых торгов».

В мае 2022 г. Минфин представил законопроект о возможности установления норматива продажи рыбопродукции на организованных торгах. В отраслевом сообществе обращали внимание на проблемные вопросы использования такого механизма.

ФАС в этом году озвучивала предложение стимулировать биржевую продажу рыбопродукции с помощью субсидируемых тарифов на железнодорожную перевозку.

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