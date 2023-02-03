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Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Валентин Балашов: В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Нет сомнений, что квотная реформа — 2022 станет важной вехой в истории отечественного рыболовства. Своим видением, куда теперь движется отрасль, с Fishnews поделился председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Мировой фундамент организации морского рыболовства — исторический принцип распределения между предприятиями квот добычи водных биоресурсов — в России почти окончательно разломали, заявил руководитель ассоциации. По его мнению, в результате появится отрасль-инвалид, состоящая, за редким исключением, из финансово нездоровых субъектов хозяйственной деятельности.

Собеседник Fishnews считает, что формальные показатели не должны вводить общественность в заблуждение. «Рост вылова. Внешне яркий показатель, во имя которого много лет подряд осуществлялось увеличение ежегодного общего допустимого улова. Рыбаки укладывались в эти цифры и год от года радовали отчетностью. Теперь этот кабинетный «фокус» не работает: столько уловов разрешенной к вылову по размеру белой рыбы больше нет. Лососевые, увы, тоже последнее время ведут себя хуже биткойна — никакой надежды на них. Поэтому объем ежегодного вылова больше и не растет», — отметил он.

Рост экспортной выручки обусловлен удачной конъюнктурой мировых рыбных и крабовых рынков, но так было раньше, подчеркнул Валентин Балашов. Он считает, что и говорить о росте инвестиций неправомерно: на самом деле «это рисковые финансовые затраты — долги банкам, сделанные добровольно в определенных обстоятельствах».

«Основываясь на регулярном общении с руководителями рыбодобывающих организаций, могу утверждать, что финансовая ситуация в отрасли сложная. И это только начало, дальше будет худо. У одних предприятий сформировались крупные долги за застрявшие на верфях недостроенные суда или заимствования для участия в крабовых аукционах. У других намечается тенденция падения объемов производства продукции из-за потери части объемов добычи водных биоресурсов», — сказал председатель правления ассоциации.

«Дополнительной опцией из серии финансовых обременений», считает он, стало повышение налоговой нагрузки по ставкам сборов за пользование водными биоресурсами. «Правда, с некоторыми послаблениями. Про ежегодный и стабильный рост производственных затрат даже не говорю. Таким образом, назвать предстоящие годы временем инвестиционного развития язык не поворачивается. Давайте будем реалистами: в ближайшее десятилетие с финансовой точки зрения ничего хорошего нашу отрасль не ждет», — полагает Валентин Балашов.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

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