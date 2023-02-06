Правила выписки разрешений на вылов решили уточнить

Минсельхоз предлагает внести в новые правила оформления разрешений на вылов дополнение: уточнить, что для получения промыслового билета необходимо оформление судна по процедуре выпуска для внутреннего потребления.

Проект постановления, предусматривающий изменения Правил оформления разрешений на вылов, опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что ранее вступило в силу требование о таможенном декларировании судна, приобретенного или построенного за пределами таможенной территории ЕАЭС. Это положение сохраняется и в новых правилах, начинающих действовать с 1 марта.

«В настоящее время положения правил позволяют получать разрешения в отношении судов, сохраняющих статус иностранного товара, после их таможенного декларирования, что не способствует созданию равных конкурентных условий для лиц, осуществляющих рыболовство», — говорится в сопроводительных материалах к проекту.

В связи с этим предлагается установить возможность получения разрешения только при условии наличия сведений о помещении судна под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.

В случае принятия изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 г.

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