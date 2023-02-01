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Тему вычетов по уплате сборов за пользование водными биоресурсами руководители рыбохозяйственных ассоциаций обсудили на конференции Fishnews Online

Ассоциации высказались по теме вычетов для рыбаков

Список продукции для применения вычета по уплате сбора за пользование водными биоресурсами нуждается в доработке, считают в отраслевых ассоциациях. Рост нагрузки на предприятия может негативно отразиться на их деятельности и на обеспечении рынка, отметили руководители объединений — члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Тему вычетов по уплате сборов за пользование водными биоресурсами руководители рыбохозяйственных ассоциаций обсудили на конференции Fishnews Online.

Минсельхоз ранее представил проект распоряжения для применения вычета, который, как отмечали власти, должен стать стимулом для развития переработки. В предложенном перечне ведомство ограничилось продукцией из минтая и сельди для Дальнего Востока и трески и пикши в Северном бассейне.

Столь важные для отрасли документы нужно обсуждать в широком составе — это помогло бы лучше учесть нюансы работы промышленности, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Принимать сейчас узкий перечень, а потом думать над изменениями — не лучшая идея, уверен он.

В список, предложенный Минсельхозом для применения вычета, не попала, например, продукция из тихоокеанских лососей. Между тем по этим объектам ставки сбора также значительно увеличились — это дополнительная нагрузка на рыбопромышленные компании, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Особенно сильно выросла ставка для речных уловов горбуши, обратил внимание руководитель АДЛК (теперь этот объект идет отдельной строкой — по 7900 рублей за тонну). Он отметил, что на выпуск продукции из лососей ориентированы в том числе заводы, которые строились в регионе под инвестиционные квоты, а также модернизированные производства, и они также могли бы пользоваться вычетом.

Некоторые промыслы повышение налоговой нагрузки может свести на нет — об этом заявили и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, и руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Невероятный рост продемонстрировали ставки по моллюскам: на спизулу норматив для расчетов вырос в 1620 раз (до 32400 рублей за тонну), на корбикулу — в 990 раз (до 19800 рублей). Объемы добычи этих объектов небольшие, но за счет их промысла предприятия поддерживают работу на других, социально важных видах водных биоресурсов, содержат береговую переработку, заявил Георгий Мартынов. Изменения могут негативно сказаться на возможных проектах по развитию выпуска продукции, рассчитанной на конечного потребителя, в том числе на внутреннем рынке.

Промысел той же спизулы в Сахалинской области может уйти из сферы деятельности легальных рыбаков (которые не увидят в нем экономического смысла) в браконьерскую добычу, отметил Максим Козлов.

Президент АРСО также обратил внимание, что список для применения вычета не учел развития производства рыбной муки и жира. Необходимо предусмотреть распространение стимула на выпуск этой продукции не только из минтая, но и из других видов рыб. Мука и жир необходимы для развития производства кормов, напомнил он.

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