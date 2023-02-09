Список продукции для вычета доработают

Перечень рыбной продукции для предоставления вычета по сбору за пользование водными биоресурсами будет прорабатываться дополнительно — такое решение принято по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко.

Вопросы вычета по сбору за пользование водными биоресурсами обсуждались на совещании у зампреда правительства Виктории Абрамчено, сообщили Fishnews в аппарате вице-премьера.

По итогам принято решение о направлении перечня рыбопродукции на доработку, но протокол с детальными поручениями еще готовится.

Напомним, что Минсельхоз в январе представил проект распоряжения, определяющего перечень рыбопродукции, на которую будет распространяться вычет по сбору за пользование водными биоресурсами. Согласно принятым в ноябре изменениям Налогового кодекса, плательщики могут воспользоваться льготой по одному из трех оснований, среди которых и вычет, направленный на развитие переработки.

В список, предложенный министерством, вошли продукция из минтая, сельди и трески для Дальневосточного бассейна и из трески и пикши для Северного. Отраслевые объединения предлагали расширить перечень.

В настоящее время вопрос по вычету обсуждается в правительстве, сообщили в пресс-службе Росрыболовства 8 февраля. «В частности, обсуждается то, насколько правильно и на какие направления водных биоресурсов эти льготы распространить. Совещание прошло вчера, и на данный момент поручений по данному вопросу в Росрыболовство не поступало. В случае получения соответствующих поручений Росрыболовство будет прорабатывать аргументированную позицию совместно с Минсельхозом России», — заявили в пресс-службе.

Ряд регионов предлагает распространить льготы, ряд — больше заинтересован в обеспечении дополнительных доходов с помощью поступления сборов, рассказал в интервью РБК глава ведомства Илья Шестаков.

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