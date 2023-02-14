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Заместитель директора порта Касабланка на стенде компании. Фото предоставлено пресс-службой «Фишеринг Сервис»

Российские орудия лова завоевывают Марокко

Компания «Фишеринг Сервис» представляла Россию на шестой рыбохозяйственной выставке Salon Halieutis в Марокко. Предприятие из Калининграда успешно продает свои тралы «Атлантика» на марокканские рыбодобывающие суда.

Выставка Salon Halieutis в марокканском Агадире проходила с 1 по 5 февраля. Обычно она проводится раз в два года, однако традиционный график сдвинулся из-за пандемии. Предыдущее мероприятие состоялось в 2019 г. Тогда компании России были представлены отдельным стендом, который имел большой успех.

В этом году выставка Salon Halieutis, которая проходит под покровительством короля Мухаммеда VI, собрала более 200 компаний — участников из 48 стран. Россию со своим стендом представлял только «Фишеринг Сервис», рассказал Fishnews помощник коммерческого директора компании Илья Чеглаков.

«Рыбная отрасль в Марокко активно развивается. Поэтому организаторы Salon Halieutis стремятся собрать под одной крышей производителей, потенциальных инвесторов и все официальные структуры для максимально эффективного взаимодействия. Сегодня это крупнейшая выставочно-деловая площадка в сфере рыболовства в Африке. В ней участвуют различные государственные организации (вузы, береговая охрана, Министерство сельского хозяйства и морского рыболовства Марокко), иностранные и местные рыбопромышленные компании, представители всех прибрежных африканских стран», — отметил собеседник Fishnews.

Промысловое вооружение, разработанное и произведенное «Фишеринг Сервис», присутствует на рынке Марокко более семи лет. Все это время российская компания является участником Salon Halieutis.

«12 марокканских траулеров ведут успешный промысел нашими тралами «Атлантика». Здесь нас давно знают как экспертов, регулярно обращаются за рекомендациями и советами. И не только по вопросам промысла. Так, делегациям Гвинеи-Бисау и Конго было интересно пообщаться по сбережению популяции рыбы, получить больше информации о способах защиты рыбных ресурсов», — рассказал представитель «Фишеринг Сервис».

После выставки в компании обсуждают предложение от руководства марокканского порта Касабланка о создании там базы по ремонту орудий лова. «В текущей обстановке все больше российских судов проводят обслуживание в Касабланке. Поэтому руководству порта интересно расширить комплекс услуг для заходящих судов. Мы приняли предложение администрации об организации центра по поддержанию и ремонту орудий лова», — подчеркнул Илья Чеглаков.

В целом, по его мнению, рынок Марокко и вообще Западной Африки весьма перспективен для российского производителя тралов: «Здесь знают нашу продукцию, оценили ее высокое качество и промысловые характеристики. Так что мы здесь присутствуем не просто как гости, а как надежные, проверенные временем партнеры».

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Fishnews

  • Заместитель директора порта Касабланка на стенде компании. Фото предоставлено пресс-службой «Фишеринг Сервис»
  • Стенд компании на выставке. Фото предоставлено пресс-службой «Фишеринг Сервис»
  • Коммерческий директор «Фишеринг Сервис» Дмитрий ФЁДОРОВ и посол России в Марокко Владимир БАЙБАКОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании
  • Руководители Ассоциации работающих женщин Республики Гвинея-Бисау обсудили с представителями «Фишеринг Сервис» бережный промысел. Фото предоставлено пресс-службой компании
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