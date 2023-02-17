Япония будет продвигать иваси и скумбрию на внутреннем рынке

В последние годы популярные у японцев рыба и морепродукты отличаются низкими уловами и, как следствие, высокими ценами. Правительство и рыбопромышленники решили усиленно популяризировать альтернативные виды, в частности сардину-иваси и скумбрию.

На новогодних праздниках стоимость тунца, лососевой икры и краба привела к тому, что многим японцам пришлось вовсе не выставлять эти деликатесы на праздничный стол, отмечают японские медиа.

Снижение добычи и рост цен приводят к отказу многих потребителей от обычных зимних продуктов — сайры, тунца и икры лосося. Основными причинами подорожания в последние годы называют пандемию коронавируса, климатические изменения и вооруженный конфликт на Украине.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году японский вылов сайры остался на рекордно низком уровне 2021 г. (менее 18 тыс. тонн). Это лишь 5% от уловов 1950-1960-х гг. и примерно 10% от показателя всего 10-летней давности, пишут СМИ Страны восходящего солнца. Специалисты считают, что в обозримом будущем увеличения добычи ждать не стоит.

Уловы лосося также были невысокими, из-за чего подскочила стоимость популярной в Японии красной икры в соевом соусе. Сейчас за 100 г этого деликатеса просят 1,5 тыс. иен, хотя 10 лет назад цена составляла около 600 иен, приводит цифры пресса.

Разочаровал японских рыбаков и тунец, особенно тихоокеанский голубой. Из-за низких уловов в январе его цена на рынке Тоёсу в Токио поднялась в среднем на 30% к уровню середины декабря — до не менее 10 тыс. иен за килограмм.

Камчатский краб — еще один популярный в Японии деликатес — также прибавил в цене на 10-20% к прошлогоднему уровню. Сейчас в Тоёсу он стоит 40 тыс. иен за связку из четырех ножек.

При этом вылов сардины-иваси, скумбрии, морского гребешка, бонито и минтая находятся на уровне, сопоставимом с предыдущими годами. Эти виды даже были включены японским Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства в пятерку лучших по итогам 2021 г.

Из совокупных 3,4 млн тонн уловов в 2021 г. почти треть — 1,1 млн тонн — пришлось на сардину и скумбрию, обращают внимание СМИ. Однако в японских магазинах не видно изобилия именно этих рыб.

Исследование, проведенное министерством, показало: сардину и скумбрию массово используют для переработки, в том числе для производства рыбьего жира, удобрений, рыбных кормов, а также как наживку для промысла. Только 14,1% сардины доезжало до потребителя в размороженном виде для непосредственного употребления в пищу. По скумбрии эта доля оказалась еще ниже — 13,8%. Кроме того, значительные объемы этих рыб шли на экспорт в Юго-Восточную Азию и Африку.

На основании данных по уровню самообеспечения рыбопродукцией японские СМИ делают вывод: культура потребления рыбы и морепродуктов в стране за два десятилетия буквально пришла в упадок.

Специалисты считают, что ключом к повышению внутреннего потребления японских рыбы и морепродуктов может стать кампания по увеличению осведомленности потребителей. А также по предоставлению им большего количества возможностей приобретать отечественные сардину и скумбрию.

Для стимуляции процесса предполагается совершенствовать систему сортировки и распределения в портах, так как большие объемы продукции идут на экспорт или отбраковываются и отправляются в переработку.

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