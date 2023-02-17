Новости
В Японии планируют продвигать среди местного населения сардину-иваси

Япония будет продвигать иваси и скумбрию на внутреннем рынке

В последние годы популярные у японцев рыба и морепродукты отличаются низкими уловами и, как следствие, высокими ценами. Правительство и рыбопромышленники решили усиленно популяризировать альтернативные виды, в частности сардину-иваси и скумбрию.

На новогодних праздниках стоимость тунца, лососевой икры и краба привела к тому, что многим японцам пришлось вовсе не выставлять эти деликатесы на праздничный стол, отмечают японские медиа.

Снижение добычи и рост цен приводят к отказу многих потребителей от обычных зимних продуктов — сайры, тунца и икры лосося. Основными причинами подорожания в последние годы называют пандемию коронавируса, климатические изменения и вооруженный конфликт на Украине.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году японский вылов сайры остался на рекордно низком уровне 2021 г. (менее 18 тыс. тонн). Это лишь 5% от уловов 1950-1960-х гг. и примерно 10% от показателя всего 10-летней давности, пишут СМИ Страны восходящего солнца. Специалисты считают, что в обозримом будущем увеличения добычи ждать не стоит.

Уловы лосося также были невысокими, из-за чего подскочила стоимость популярной в Японии красной икры в соевом соусе. Сейчас за 100 г этого деликатеса просят 1,5 тыс. иен, хотя 10 лет назад цена составляла около 600 иен, приводит цифры пресса.

Разочаровал японских рыбаков и тунец, особенно тихоокеанский голубой. Из-за низких уловов в январе его цена на рынке Тоёсу в Токио поднялась в среднем на 30% к уровню середины декабря — до не менее 10 тыс. иен за килограмм.

Камчатский краб — еще один популярный в Японии деликатес — также прибавил в цене на 10-20% к прошлогоднему уровню. Сейчас в Тоёсу он стоит 40 тыс. иен за связку из четырех ножек.

При этом вылов сардины-иваси, скумбрии, морского гребешка, бонито и минтая находятся на уровне, сопоставимом с предыдущими годами. Эти виды даже были включены японским Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства в пятерку лучших по итогам 2021 г.

Из совокупных 3,4 млн тонн уловов в 2021 г. почти треть — 1,1 млн тонн — пришлось на сардину и скумбрию, обращают внимание СМИ. Однако в японских магазинах не видно изобилия именно этих рыб.

Исследование, проведенное министерством, показало: сардину и скумбрию массово используют для переработки, в том числе для производства рыбьего жира, удобрений, рыбных кормов, а также как наживку для промысла. Только 14,1% сардины доезжало до потребителя в размороженном виде для непосредственного употребления в пищу. По скумбрии эта доля оказалась еще ниже — 13,8%. Кроме того, значительные объемы этих рыб шли на экспорт в Юго-Восточную Азию и Африку.

На основании данных по уровню самообеспечения рыбопродукцией японские СМИ делают вывод: культура потребления рыбы и морепродуктов в стране за два десятилетия буквально пришла в упадок.

Специалисты считают, что ключом к повышению внутреннего потребления японских рыбы и морепродуктов может стать кампания по увеличению осведомленности потребителей. А также по предоставлению им большего количества возможностей приобретать отечественные сардину и скумбрию.

Для стимуляции процесса предполагается совершенствовать систему сортировки и распределения в портах, так как большие объемы продукции идут на экспорт или отбраковываются и отправляются в переработку.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: икракраблососьправительствояпония
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

Андрей ТАБОЛИН

«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

Денис КОЦЮК

Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

Председатель Законодательной думы Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА

Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.