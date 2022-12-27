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Свежевыловленная сайра

Уловы сайры в Японии обновили антирекорд

К концу ноября японские сайроловы добыли 17 869 тонн. Эти результаты оказались ниже, чем за тот же период прошлого года, когда был зафиксирован предыдущий минимальный результат.

Японская ассоциация сайрового промысла, в которую входит большинство судов-сайроловов страны, сообщила, что объемы добычи обновили антирекорд.

По информации отраслевой организации, вылов сайры по всей Японии к концу ноября достиг 17 869 тонн. Тогда предыдущий минимальный показатель, зафиксированный за тот же промежуток 2021 г., составлял 17 899 тонн.

Более того, когда суда, состоящие в ассоциации, закончили свой промысел в текущем году, стало понятно, что в порту Тёси, расположенном в префектуре Тиба, не выгрузили ни одной партии сайры. Такое произошло впервые с начала ведения статистики уловов в 1950 г.

Обычно сайра приходит в воды близ Тёси во время своего постепенного перемещения на юг вдоль побережья Японии в конце осени и начале зимы. Однако в этом году даже в декабре промысловые скопления формировались только в открытом море на расстоянии в 400-500 км от префектур Мияги и Иватэ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на портал Japan News.

Поэтому два крупных промысловых судна, принадлежащих Ассоциации рыболовных кооперативов Тёси, остановили работу и вернулись в порт 5 декабря. Ожидавшийся приход загруженного сайрой флота из других префектур также не состоялся.

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