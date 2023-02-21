ВТО объявила первого спонсора соглашения по рыбацким субсидиям

Япония внесла чуть менее 90 млн иен (670 тыс. долларов) на поддержку развивающихся стран в рамках соглашения об отмене вредоносных рыболовных субсидий. Во Всемирной торговой организации государство назвали «первым донором», хотя ранее Евросоюз заявил о выделении средств на эти цели.

Соглашение, переговоры о котором велись много лет, было достигнуто в июне прошлого года. В числе прочего предусмотрено создание механизма финансовой помощи развивающимся странам для реализации основной задачи, сообщает корреспондент Fishnews.

Гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что очень благодарна Японии за первое пожертвование в новый фонд. Это позволит уже сейчас начать собирать заявки на оказание помощи от стран — членов ВТО после того, как они официально присоединятся к соглашению, отмечено в пресс-релизе на сайте организации.

Фонд управляется ВТО совместно с организациями-партнерами, а именно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Международным фондом сельскохозяйственного развития (МФСР или IFAD, от англ. International Fund for Agricultural Development) и Группой Всемирного банка (World Bank Group).

Напомним, ранее о выделении 1 млн евро на борьбу с вредными рыболовными субсидиями заявила Еврокомиссия. Эти средства предполагалось распределить среди развивающихся стран в виде грантов.

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