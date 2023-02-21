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Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об организованных торгах» размещен на портале regulation.gov.ru

Конкретику по рыбе убрали из законопроекта по организованным торгам

Минфин изложил в новой редакции проект изменений закона об организованных торгах. Из текста исчезло указание рыбной продукции, однако правительство по-прежнему предлагается наделить возможностью устанавливать нормативы продажи товаров в таком формате.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об организованных торгах» размещен на портале regulation.gov.ru. В качестве разработчика поправок указано Министерство финансов.

В мае 2022 г. ведомство уже представляло проект изменений закона. Тогда предусматривалось, что правительство получит возможность устанавливать нормативы по продаже определенных товаров на организованных торгах. Причем в самом тексте законопроекта было указано, что такие обязательства могут вводиться и в отношении продукции из водных биоресурсов. Предложение ожидаемо вызвало большой резонанс в рыбной отрасли. Минэкономразвития по итогам оценки регулирующего воздействия проекта вынесло отрицательное заключение.

Сейчас, сообщает корреспондент Fishnews, Министерство финансов также предложило изменения в статью 11 закона об организованных торгах. Согласно законопроекту, планируется предусмотреть, что правительством РФ «могут быть установлены нормативы (порядок определения нормативов) в отношении количества реализуемых хозяйствующими субъектами товаров, продажа которых должна осуществляться на организованных торгах».

«Если федеральными законами не предусмотрено иное, указанные в настоящей части нормативы не могут превышать 25% от объема производства хозяйствующим субъектом соответствующего вида товара», — говорится в проекте.

Предполагается, что нормативы или порядки их определения будут устанавливаться в случае существенного изменения условий обращения товаров на рынке.

При этом, согласно пояснительной записке, планируется учитывать специфику отраслей, дисбаланс между внутренними и экспортными ценами, принимать во внимание существенный рост экспорта без соответствующей прибавки в показателях производства, неудовлетворительный спрос внутри страны и другие факторы.

Отмечено, что планируется рассмотреть вопрос о нераспространении требований на предприятия малого и среднего бизнеса.

Разработчики ссылаются на то, что регулирование поможет защитить интересы и права физических и юридических лиц и обеспечить справедливое ценообразование.

Отметим, что уже не первый год власти говорят о возможности введения требования по «рыбным биржам». В сентябре 2022 г. руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, что законопроект, обязывающий продавать часть продукции из водных биоресурсов через организованные торги, уже есть и его предполагается внести в правительство. Речь шла об аукционах, а при установлении сроков введения новых требований планировалось исходить из создания необходимой для торговли инфраструктуры. В декабре глава ведомства рассказал, что такие инфраструктурные объекты должны быть среди точек приложения сил для победителей крабовых аукционов.

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