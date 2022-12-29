Крабовые аукционы проложат дорогу к биржам

Создание инфраструктуры для рыбных бирж планируется субсидировать за счет крабовых квот, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, речь идет о строительстве холодильных мощностей и других объектов для организации торгов.

Идея рыбных бирж никуда не исчезла и будет реализована, рассказал на встрече с журналистами руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Мы на самом деле ждем того, что первые инвесторы начнут создавать инфраструктуру, — заявил глава федерального агентства. — В этой связи одним из инвестиционных объектов будет именно стимулирование создания инфраструктуры, в том числе для рыбной биржи».

Как сообщает корреспондент Fishnews, если инвесторы заинтересуются такими проектами и начнут готовить инфраструктуру для биржевых торгов, в ведомстве обещают активизировать работу по внесению соответствующего законопроекта в правительство.

«За счет крабовых квот и за счет рентабельности, которая там есть, мы будем субсидировать строительство инфраструктуры, в том числе под создание рыбной биржи», — уточнил Илья Шестаков. По его словам, речь, прежде всего, идет о портовой инфраструктуре и о новых холодильниках.

«Самое основное на самом деле в бирже помимо организационного процесса – это, конечно же, холодильные мощности и специализированные площадки для осуществления торгов. С тем чтобы была возможность доступа покупателей, с тем чтобы были инспекционные площадки, с тем чтобы была возможность отдельно размещать и ветеринарную службу, и погранслужбу, и таможню — то есть комплекс всех зданий, которые необходимы», — отметил руководитель Росрыболовства.

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