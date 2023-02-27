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Считать каспийских тюленей сотрудникам ВНИРО помогают беспилотники. Фото пресс-службы института

Каспийских тюленей пересчитают с воздуха

Специалисты ВНИРО начали ежегодный авиаучет тюленей на акватории Северного Каспия. Исследования проводятся с использованием самолета-амфибии и беспилотных летательных аппаратов.

Авиаучеты численности популяции каспийского тюленя Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) осуществляет ежегодно с тех пор, как этот вид млекопитающих в 2020 г. был внесен в Красную книгу России. Традиционно исследования проводятся в феврале-марте, когда практически вся популяция тюленей собирается в территориальных водах РФ для размножения на льдах Северного Каспия.

В этом году ученые приступили к работам с 20 февраля, когда группа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые используются для исследовательских полетов, прибыла на побережье Каспийского моря. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, за первые дни беспилотники успели выполнить облет более 1 тыс. км акватории в районах лежбищ. В исследованиях также задействован специальный наблюдательный самолет-амфибия Ла-8 отечественного производства.

По плану наблюдатели на борту самолета выявляют районы ледовых скоплений тюленей. Найденные лежбища затем сканируются БПЛА, оснащенными фото- и видеоаппаратурой высокого разрешения в оптическом и инфракрасном диапазоне. Для оперативной обработки результатов съемок используются компьютерные системы машинного зрения и распознавания образов.

В проекте по изучению и сохранению каспийского тюленя «Душа Каспия» также участвуют сотрудники Института проблем экологии и эволюции РАН, экологического фонда «Чистые моря», чей гидросамолет-лаборатория задействован в авиаучете, и компании «Юнайтед Телеком», обеспечивающей эксплуатацию беспилотников.

Мониторинг численности тюленей имеет особую важность в связи с массовой гибелью этих животных, зафиксированной в декабре 2022 г. в Каспийском море, отметили в пресс-службе ВНИРО. Собранный по итогам авиаучета массив научных данных будет использован учеными для работы по оценке состояния популяции.

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