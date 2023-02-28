Перевозчикам сельхозпродукции повысили сумму компенсаций

На льготные перевозки сельхозпродукции железнодорожным транспортом выделят еще 2 млрд рублей. В перечень субсидируемых грузов входит и рыбная продукция — минтай и филе минтая.

Правительство увеличило размер субсидий для перевозок сельхозпродукции по железной дороге. На совещании с вице-премьерами 27 февраля глава кабмина Михаил Мишустин заявил о необходимости наращивания объемов транспортировки в регионы зерновых и масличных культур, овощей, рыбной продукции и минеральных удобрений.

«Для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку мы дополнительно выделим из бюджета 2 млрд рублей», — заявил председатель правительства. По его словам, средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов.

В целом в текущем году на компенсации перевозчикам из бюджета будет направлено более 4 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Транспортировка по льготному тарифу предусматривает все виды отправки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

Стимулировать железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции государство начало в 2019 г., однако рыбу в перечень субсидируемых грузов добавили лишь со второго полугодия 2021 г. Сейчас льгота распространяется только на минтай и филе минтая, хотя рыбопромышленники не раз поднимали вопрос как о расширении ассортимента субсидируемой рыбной продукции, так и о добавлении новых направлений доставки рыбы.

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