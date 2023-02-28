Координационный совет призывает контролеров дать время рыбакам

С 1 марта вступают в силу новые положения закона о рыболовном журнале. Предприятиям нужно время, чтобы адаптироваться к изменениям, в том числе по формам бумажной отчетности, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Рыбная отрасль переходит на электронную документацию: с 1 марта начинают действовать положения закона об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов. Для тех пользователей, кто должны будут вести документацию в электронном формате в обязательном порядке, регуляторы предусмотрели переходный период до 1 декабря.

Однако остаются вопросы с бумажной формой рыболовного журнала. С 1 марта прежний приказ Минсельхоза об утверждении формы журнала утратит силу.

Пользователи сообщают, что где-то теруправление Росрыболовства не регистрирует предоставленные «бумажные» журналы, где-то территориальный орган ссылается на то, что начнет регистрацию с 1 марта, когда вступят в силу новые правила, рассказали руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online. Между тем нужно учитывать, что предприятиям еще требуется время для доставки журналов на суда.

Очень важно, чтобы контролирующие органы дали предприятиям время адаптироваться к изменениям, в том числе по форме бумажных журналов, подчеркнули в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Росрыболовство уже обратилось по этому поводу к пограничным органам, сообщили в совете.

В нынешних экономических условиях для предприятий особенно важна возможность спокойно работать, подчеркнули в ассоциациях.

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