Новости
Проблемы с новыми правилами ведения рыболовного журнала обсудили на конференции Fishnews Online

Предприятия просят четкий ориентир для промысловой отчетности

С 1 марта уже вступят в силу новые требования законодательства по рыболовному журналу. Однако у пользователей до сих пор остаются вопросы по его ведению в бумажном формате, а сроки решения поджимают.

Совсем скоро отрасль должна перейти на исполнение новых требований законодательства по рыболовному журналу. С 1 марта предприятиям необходимо опираться на принятый в декабре прошлого года приказ Минсельхоза по содержанию и формам журнала, — изменения связаны с переходом на электронный формат отчетности. Приказ ведомства от 24 августа 2016 г. № 375 утрачивает силу.

Вопросы до сих пор остаются по образцам бумажного журнала: между тем вести журнал на бумаге все пользователи имеют право до 1 декабря 2023 г., а несколько категорий — и после этой даты.

Рыбакам и контролирующим органам все-таки необходим единый и четкий ориентир по журналу в бумажной форме, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

До вступления изменений законодательства в силу осталась практически неделя, при этом предприятиям нужно не только подготовить и распечатать журнал, но и зарегистрировать его в теруправлении Росрыболовства и доставить оригинал на судно, напомнил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

65% судов предприятий объединения, занятых на промысле минтая, не смогут сразу перейти на электронный формат. Если к 1 марта у них не будет соответствующего требованиям журнала, их работа окажется под угрозой, отметил руководитель АДМ. Другие пользователи также хотели бы иметь резерв в виде рыболовного журнала.

Решение этой проблемы может быть в продлении действия формы, предусмотренной приказом Минсельхоза от 24 августа 2016 г. № 375, считают в объединениях.

Сейчас возникла некоторая неразбериха; рекомендованный образец, как говорят в отраслевом сообществе, неудобен для заполнения, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Действительно, следовало бы установить некий переходный период на время, пока сами пользователи не разработают удобную для себя форму рыболовного журнала либо пока приемлемая рекомендованная форма не будет предложена регулятором, полагает он.

«Наверное, это был бы самый простой вариант», — согласился с коллегами президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

О необходимости переходного периода с ориентиром на приказ № 375 говорят и в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. «Нужно максимально упрощать работу рыбакам. Да, форму из приказа № 375 отменили, но к журналам уже привыкли и нет смысла менять их до полного перехода на электронные образцы», — уверен президент АРСО Максим Козлов.

Руководители объединений сообщили, что хотят обсудить возможности решения вопроса с Росрыболовством.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмкрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

Андрей ТАБОЛИН

«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

Денис КОЦЮК

Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

Председатель Законодательной думы Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА

Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.