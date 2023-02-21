Предприятия просят четкий ориентир для промысловой отчетности

С 1 марта уже вступят в силу новые требования законодательства по рыболовному журналу. Однако у пользователей до сих пор остаются вопросы по его ведению в бумажном формате, а сроки решения поджимают.

Совсем скоро отрасль должна перейти на исполнение новых требований законодательства по рыболовному журналу. С 1 марта предприятиям необходимо опираться на принятый в декабре прошлого года приказ Минсельхоза по содержанию и формам журнала, — изменения связаны с переходом на электронный формат отчетности. Приказ ведомства от 24 августа 2016 г. № 375 утрачивает силу.

Вопросы до сих пор остаются по образцам бумажного журнала: между тем вести журнал на бумаге все пользователи имеют право до 1 декабря 2023 г., а несколько категорий — и после этой даты.

Рыбакам и контролирующим органам все-таки необходим единый и четкий ориентир по журналу в бумажной форме, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

До вступления изменений законодательства в силу осталась практически неделя, при этом предприятиям нужно не только подготовить и распечатать журнал, но и зарегистрировать его в теруправлении Росрыболовства и доставить оригинал на судно, напомнил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

65% судов предприятий объединения, занятых на промысле минтая, не смогут сразу перейти на электронный формат. Если к 1 марта у них не будет соответствующего требованиям журнала, их работа окажется под угрозой, отметил руководитель АДМ. Другие пользователи также хотели бы иметь резерв в виде рыболовного журнала.

Решение этой проблемы может быть в продлении действия формы, предусмотренной приказом Минсельхоза от 24 августа 2016 г. № 375, считают в объединениях.

Сейчас возникла некоторая неразбериха; рекомендованный образец, как говорят в отраслевом сообществе, неудобен для заполнения, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Действительно, следовало бы установить некий переходный период на время, пока сами пользователи не разработают удобную для себя форму рыболовного журнала либо пока приемлемая рекомендованная форма не будет предложена регулятором, полагает он.

«Наверное, это был бы самый простой вариант», — согласился с коллегами президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

О необходимости переходного периода с ориентиром на приказ № 375 говорят и в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. «Нужно максимально упрощать работу рыбакам. Да, форму из приказа № 375 отменили, но к журналам уже привыкли и нет смысла менять их до полного перехода на электронные образцы», — уверен президент АРСО Максим Козлов.

Руководители объединений сообщили, что хотят обсудить возможности решения вопроса с Росрыболовством.

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