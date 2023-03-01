На добычу мойвы призовут больше флота

К 28 февраля суда РФ добыли в Баренцевом море 11 тыс. тонн мойвы (44,3% национальной квоты). Росрыболовство отмечает необходимость полного освоения лимита в этом году.

Промысел за отчетный период вели шесть судов по квотам шести пользователей, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. Ход путины обсудили на заседании координационной группы, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

По итогам 52-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству в октябре национальная квота мойвы для РФ согласована в объеме 24,6 тыс. тонн. Она распределена между 21 пользователем, рассказали в ведомстве.

Отмечено, что порт Мурманска работает в штатном режиме, готов к приему судов, мощности для хранения и перевалки рыбной продукции в наличии. Василий Соколов поручил территориальным управлениям Северного и Западного бассейнов провести работу с рыбаками — по выставлению флота для полного освоения выделенных квот.

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