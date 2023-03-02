Эквадор установил мировой рекорд по экспорту креветки

Республика Эквадор в прошедшем году поставила за рубеж более 1 млн тонн креветок. Это первая страна, достигшая такого результата за всю историю наблюдений, отмечает Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По результатам 2022 г. общий объем экспорта эквадорской креветки составил 1,061 млн тонн рекордной стоимостью 6,7 млрд долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе VASEP. В 2023 г. эксперты прогнозируют дальнейший рост поставок — на 10%.

Успех Эквадора объясняют сложностями у азиатских конкурентов, модернизацией собственного производства, а также восстановлением спроса в Китае. Еще в 2013 г. поставки эквадорской креветки в Поднебесную составляли всего 37 тыс. тонн, однако к 2022 г. этот показатель вырос более чем в 15 раз — до 590 тыс. тонн.

Но не только КНР импортирует эквадорскую креветку. После того, как в 2020 г. китайский режим нулевой терпимости к коронавирусу больно ударил по поставкам из Эквадора, аквафермеры республики переориентировались на Европу и Северную Америку, потеснив на них азиатских конкурентов. В результате в 2019-2021 гг. экспорт эквадорской креветки на эти рынки удвоился и достиг 462 тыс. тонн в 2022 г.

История успеха Эквадора является отличным примером для азиатских производителей креветки, считают в VASEP. Еще пять лет назад республика находилась лишь на пятом месте среди крупнейших поставщиков. Возглавлял этот рейтинг Вьетнам, за ним следовали Индонезия, Индия и Таиланд. Важным фактором для Эквадора стала программа по снижению стоимости посадочного материала — с помощью развития его внутреннего производства и использования болезнестойких маточных стад.

Кроме того, рост по креветке в Эквадоре связан с правильным планированием инвестиций в отрасль, отмечают во вьетнамской ассоциации. Для получения лицензии акваферма должна быть размером не менее 50 га, это создает необходимые условия для инвестиций в науку и технологию. В результате около 20% хозяйств имеют сертификацию Попечительского совета по аквакультуре (ASC), что повышает конкурентоспособность продукции, особенно в странах Запада.

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