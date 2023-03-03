Ведомства вернутся к вопросу обязательств по инвестквотам

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил ведомствам изучить проблему, с которой столкнулись участники программы инвестквот при выполнении обязательств по производству продукции, и представить предложения о необходимости внесения изменений в законодательство.

Зампред правительства — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал ряд поручений по итогам февральского совещания, на котором рассматривались вопросы программы инвестиционных квот. Напомним, что резонанс вызвала ситуация с претензиями, предъявленными участникам первого этапа, построившим береговые производства, — в связи с формулировкой по выпуску продукции на заводах. Возникли и другие вопросы по исполнимости возложенных на инвесторов обязательств.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по результатам совещания Росрыболовству поручено до середины марта разобраться с причинами, которые повлекли неисполнение обязательств по освоению инвестквот или производству продукции. О результатах федеральное агентство должно доложить в правительство.

По итогам анализа Минсельхоз, Росрыболовство совместно с другими заинтересованными федеральными ведомствами должны представить в кабмин согласованные предложения о целесообразности изменения актов правительства по инвестквотам.

Ведомствам поручено проработать два блока. Первое — это корректировка оснований для расторжения договоров на инвестквоты, чтобы исключить потерю ресурса добросовестными предприятиями, по объективным причинам не полностью освоившим объемы квот. Второе — корректировка обязательства по ежегодному производству рыбной продукции в объеме не менее 70% предоставленной инвестквоты с учетом коэффициентов выхода готовой рыбной продукции из сырца.

К работе должны быть привлечены отраслевые объединения, организации. Срок выполнения поручения по подготовке предложений — 14 апреля.

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