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Для рыбацких судов новых регионов согласовали «ручной» режим передачи данных в ЦСМС. Фото пресс-службы Росрыболовства

Флот Азово-Черноморского бассейна будет передавать координаты в особом режиме

Росрыболовство и Погранслужба ФСБ России согласовали временный порядок функционирования технических средств контроля (ТСК) для передачи позиций промысловых судов в Азово-Черноморском бассейне.

«Временный порядок распространяется на суда с главным двигателем мощностью 55 КВт и валовой вместимостью более 80 тонн, которые принадлежат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также судовладельцев из других регионов России, с 24 февраля 2022 года сталкивающихся со сложностями в передаче позиций рыбопромысловых судов с исправных ТСК в ГИС «Отраслевая система мониторинга при осуществлении рыболовства в Азово-Черноморском бассейне», — рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Проблему рыбаки озвучили на совещании, которое провел руководитель федерального агентства Илья Шестаков в Ростове-на-Дону 3 ноября. По итогам встречи глава ведомства поручил в кратчайшие сроки выработать временный порядок передачи позиций судов в регионе для обеспечения бесперебойного промысла.

В соответствии с действующим законодательством региональный центр мониторинга (РЦМ) осуществляет контроль поступления данных ТСК о местоположении судна один раз в два часа. Если позиции перестают поступать в РЦМ, судно обязано вернуться в порт для устранения неисправности ТСК.

В связи с тем, что в Азово-Черноморском бассейне передача позиций судов затруднена, Росрыболовство и Пограничная служба ФСБ России согласовали «ручной» режим передачи данных в Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС).

«Суда могут передавать позиции через электронную почту или телефонную связь раз в четыре часа. При отсутствии связи допускается передача информации через другие суда, находящиеся в районе промысла, с отражением таких сведений в судовом журнале», — отметили в ФАР.

Временный порядок функционирования ТСК в Азово-Черноморском бассейне, размещенный на сайте Росрыболовства, действует до момента оснащения судна ТСК либо восстановления возможности передачи некорректируемых данных о местоположении судна в автоматическом режиме в Отраслевую систему мониторинга.

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