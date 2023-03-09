Восточный экономический форум переехал на новые даты

VIII Восточный экономический форум пройдет в столице Приморья 12–15 сентября 2023 г. Традиционно на ВЭФ обсуждают и вопросы рыбной промышленности — по ним высказываются отраслевой регулятор и собственники бизнеса.

Ранее предполагалось, что ВЭФ пройдет 5-8 сентября. Даты изменены в связи с графиком международных мероприятий, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта форума.

Центральное событие ВЭФ-2023 — пленарное заседание — запланировано на 14 сентября.

На отраслевой сессии в рамках форума прошлого года обсуждалось, как обеспечить расширение рынков сбыта для российской рыбной продукции и повысить потребление внутри страны. Также рассматривались вопросы инвестквот и аукционов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews