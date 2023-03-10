Максим Козлов: У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

Пользователи Сахалинской области рассматривают возможности участия во втором этапе инвестквот с проектами по развитию береговой переработки. Пока проблемы рыболовного судостроения только решаются, береговое направление уже приносит результаты для отрасли, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов.

Когда параметры второго раунда программы инвестквот только обсуждались, Сахалинская область всегда говорила о том, что инвестирование в большей степени должно идти в береговые производства, напомнил руководитель АРСО.

«Обновление рыбопромыслового флота, конечно, очень важная сфера для приложения сил. Однако мы объективно пониманием, что говорить о быстром переходе на российские аналоги для строительства флота сложно. В перспективе импортозамещение, надеемся, возможно, но пока непонятно, когда же завершится этот процесс.

А береговые перерабатывающие комплексы в это время уже могут работать и давать результаты для российской рыбной промышленности. Такие производства хорошо себя зарекомендовали в первом раунде программы инвестквот. Практически все проекты этого этапа реализованы. И мы видим эффективность их работы», — заявил Максим Козлов в интервью Fishnews.

Он подчеркнул, что для регионов очень важен социально-экономический вклад береговых предприятий: это создание рабочих мест, налоговые отчисления, развитие транспортной инфраструктуры в прилежащих районах. «Береговые заводы способны выпускать широкий ассортимент рыбной продукции — тут нет таких ограничений, как на флоте», — добавил руководитель ассоциации.

По словам Максима Козлова, предприятия будут включаться во второй этап программы инвестиционных квот. Сейчас идет обсуждение подзаконных актов, которые определят требования к береговым перерабатывающим заводам.

Нужно в целом создавать условия, чтобы инвесторы стремились организовывать береговые заводы, обеспечивали рабочие места — не только через программу инвестиционных квот, но и другими способами, полагает руководитель ассоциации.

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