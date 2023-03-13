Помощь водным объектам сможет претендовать на льготное финансирование

Правительство расширило перечень направления зеленых инициатив, на реализацию которых можно привлечь льготное финансирование. В список вошли проекты, связанные с расчисткой и восстановлением водных объектов.

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня направлений проектов, на реализацию которых можно привлечь льготное финансирование. Речь идет о поддержке проектов, оказывающих минимальное воздействие на окружающую среду, через специальные облигации или займы.

В частности, теперь претендовать на поддержку смогут проекты, связанные с расчисткой и восстановлением водных объектов, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Программа льготного финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого развития заработала в 2021 г. Это позволило сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты, заявили в пресс-службе.

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