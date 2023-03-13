Переработчики Ямала наращивают темпы производства

В Ямало-Ненецком автономном округе развивается рыбопереработка: в 2022 г. объем произведенной продукции почти удвоился по сравнению с предыдущим годом: выпущено свыше 2,7 тыс. тонн. Сейчас в Салехарде открылась новая автоматическая линия по выпуску консервов.

Линия, изготовленная рязанским заводом, сможет производить до 200 условных банок в час. Предприятие уже изготовило тестовую партию консервов и провело необходимые лабораторные испытания, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Всего на территории автономного округа, по данным из реестра региональных рыбоперерабатывающих предприятий, деятельность по переработке рыбы ведут 11 организаций. Пять из них расположены в Салехарде, по две в городах Новый Уренгой и Надым и по одной в Ноябрьске и Тарко-Сале.

Все предприятия, включенные в реестр, получают финансовую поддержку из окружного бюджета, заявили в пресс-службе.

«Важным звеном на пути рыбы от промысла к потребителю является ее переработка, и меры государственной поддержки, оказываемые правительством Ямала, позволяют рыбоперерабатывающим предприятиям проводить техническую модернизацию, направленную на увеличение объемов производства и расширение ассортимента производимой продукции», – отметила заместитель окружного директора департамента АПК Любовь Охман.

За январь-февраль 2023 г. в ЯНАО произведено более 200 тонн различной рыбной продукции, в том числе свыше 122 тонн консервов.

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