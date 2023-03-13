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Переработка рыбы на ТОР в Приморье

ТОРам хотят придать международный характер

Минвостокразвития представило проекты изменений законодательства, предусматривающие создание международных территорий опережающего развития. Такой режим должен создать условия для «реализации совместно с партнерами из дружественных стран проектов по производству конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью и высокотехнологичных проектов».

Проекты изменений законодательства для создания международных ТОР размещены на портале regulation.gov.ru. В федеральном законе «О территориях опережающего развития» предлагается заложить правовую основу для такого режима с особыми условиями для предпринимательства.

Согласно законопроекту, международная территория опережающего развития может создаваться на территории одного муниципального образования или нескольких в границах одного региона, входящего в состав Дальневосточного федерального округа. Причем допускается создание такой ТОР в границах уже существующей территории опережающего развития. Общую площадь международной ТОР предложено ограничить 20 квадратными километрами, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается, что этого хватит для размещения 10-20 промышленных комплексов.

Планируется два механизма для создания такой территории опережающего развития — во-первых, по решению правительства на основании поручения президента, во-вторых, на основании специального международного договора.

Резидентом такой ТОР может быть в том числе юридическое лицо, созданное с участием иностранных граждан и юрлиц. В соглашении о работе на международной ТОР, согласно законопроекту, должны предусматриваться капитальные вложения резидента на сумму не меньше 500 млн рублей; выпуск высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с перечнем, утвержденным правительство, и создание производственной инфраструктуры для реализации инвестиционного проекта.

Как и в случае с уже привычными ТОР, правительство будет определять список видов деятельности, на которые будет распространяться особый правовой режим предпринимательской деятельности (в случае если территория создается по решению правительства).

Планируется заложить возможность использования процедуры свободной таможенной зоны.

Проект изменений Налогового кодекса предполагает распространение на резидентов международной ТОР преференций, которые уже предусмотрены для инвесторов на Курилах. «В течение 20 лет с момента приобретения статуса резидента МТОР налогоплательщики не будут признаваться налогоплательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, налога на имущество организаций. Также резиденты МТОР в течение указанного периода будут иметь право применять единые пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Предлагаются и меры по повышению привлекательности выпускаемой резидентами международной территории опережающего развития высокотехнологичной продукции.

Ранее вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что международные ТОР могут быть созданы в Хабаровском крае, Сахалинской области, Приморье. Речь шла о сотрудничестве с Китаем.

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