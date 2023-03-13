Камчатские депутаты призвали учесть интересы региона в «нормативке» по крабовым аукционам

Парламентарии Камчатского края обратились в Госдуму и федеральные ведомства по поводу требований к победителям крабовых торгов. Предложенный вариант отсекает потенциальных участников аукционов, а ресурс могут потерять те, кто в том числе обеспечивает внутренний рынок, заявили депутаты.

Депутаты Заксобрания Камчатки заявили о рисках для региона при реализации предложенного федеральным регулятором сценария крабовых аукционов. Парламентарии обратились по этому поводу к председателю Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, в Минсельхоз России и Росрыболовство, сообщили Fishnews в пресс-службе Законодательного собрания края.

Напомним, что федеральные ведомства в феврале представили проект постановления о требованиях к объектам инвестиций, которые предстоит построить победителям второго этапа крабовых аукционов. Предполагается, что это будут не только промысловые суда — как на первом этапе, но и объекты инфраструктуры в морских портах.

При этом предложено условие по железнодорожным путям. «Это требование не выдерживает никакой критики, потому что в трех рыбных регионах Дальнего Востока – на Чукотке, в Магаданской области и Камчатском крае, железнодорожное сообщение отсутствует. В связи с этим предприятия рыбной отрасли этих регионов не смогут участвовать в аукционах», – прокомментировала председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова. Документ требует корректировки, подчеркнула она.

Региональные депутаты обратили внимание и на проект распоряжения с количеством лотов.

«Федеральное агентство по рыболовству предлагает за счет части ресурсов действующих пользователей сформировать более 30 лотов и распределить их с условием строительства краболовных судов. Еще три лота предусмотреть для пользователей, которые возьмут на себя обязательство по строительству инфраструктурных объектов в границах морских портов.

По нашему мнению, здесь виден явный перекос в сторону судостроения. Кроме того, это требование противоречит исходному посылу закона о втором этапе инвестквот, который направлен на создание береговых перерабатывающих предприятий и рабочих мест, развитие смежных отраслей экономики и производство продукции для обеспечения россиян», — цитирует пресс-служба Ирину Унтилову.

Спикер краевого Заксобрания отметила, что в результате могут лишиться ресурса пользователи, которые направляют продукцию на внутренний рынок. «На Камчатке это колхоз имени Ленина», — привела пример парламентарий.

В связи с этим камчатские депутаты предлагают сделать береговую переработку ведущим требованием для участников второго этапа крабовых аукционов.

Ирина Унтилова подчеркнула, что все замечания и предложения, направленные камчатским парламентом в Госдуму, выработаны совместно с правительством региона и рыбацким сообществом.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews