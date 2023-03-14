Росрыболовство проведет большой аукцион по квотам

Аукцион по продаже долей квот на промысел водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне должен пройти 15 и 16 марта в Москве. Заявки на участие поступили по всем 38 лотам.

На торгах, которые планируется проводить в столице в течение двух дней, выставлены доли квот самых разных объектов промысла: краба, трески, минтая, камбал, терпугов, сельди, макрурусов, палтусов, северной креветки, трубачей и морских гребешков.

Росрыболовство опубликовало протокол рассмотрения заявок от желающих приобрести права на промысел. Как сообщает корреспондент Fishnews, заявители допущены к участию по всем 38 лотам, а это значит, что торги по ним должны состояться.

В том числе планируется реализовать 100% долю квоты добычи волосатого четырехугольного краба в Восточно-Сахалинской подзоне (ранее этот объект не осваивался). К участию в торгах по этому лоту допущено шесть компаний.

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