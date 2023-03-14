Ямал хочет объединиться с соседями в охране ценных рыб

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены активизировать сотрудничество с соседними регионами в защите ценных видов рыб. Планируется, что охранные меры станут одной из составляющих комплексной программы по восстановлению популяций.

Вопрос обсуждался на совещании по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Дмитрий Артюхов. В нынешнем году планируются совместные рейды на территории не только округа, но и соседних регионах Обь-Иртышского бассейна. Оперативные группы будут сопровождать основное стадо муксуна, идущее на нерест из Обской губы в верховья Оби и Таза, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Мы добились необходимых поручений президента по организации комплексной программы. Там, безусловно, не только правоохранительная составляющая, а больше, наоборот, созидательная — как помогать популяции восстанавливаться. Мы понимаем, что наша ямальская рыба для коренных жителей — это источник сохранения и здоровья, и в целом образа жизни. Для Ямала это символ, который находится под очень большой угрозой. Наша задача – восстановить и сохранить ценные виды рыбы, это возможно, только действуя со всех сторон», — отметил Дмитрий Артюхов.

С инициативой поменять политику защиты ценных рыб выступил ямальский ученый Павел Орехов на конгрессе молодых ученых в Сочи. В начале марта вышел перечень поручений главы государства, в числе которых разработка и реализация комплексной программы совместно с правительством РФ, РАН, Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами. Программа будет включать научную деятельность, искусственное воспроизводство, борьбу с незаконным выловом, совершенствование нормативно-правовой базы.

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