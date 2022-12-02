Нормативку по воспроизводству сиговых собираются изменить

Внимание Владимира Путина обратили на несовершенство нормативных документов для искусственного воспроизводства муксуна и нельмы. Президент обещал подписать соответствующее поручение Росрыболовству, составленное учеными.

В Сочи Владимир Путин провел встречу с участниками II Конгресса молодых ученых. Специалист Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН Павел Орехов поднял вопрос восстановления популяций ценных видов сиговых — муксуна и нельмы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Он подчеркнул: несмотря на запрет вылова и другие принимаемые меры, «увеличения не происходит, а происходит все же пусть не такое сильное, но уверенное снижение численности». Ученый отметил, что эти виды очень важны для коренных малочисленных народов.

«Экспертная группа, отработав эту проблему, выработала комплекс мер по восстановлению этой популяции. Но есть ряд нормативно-правовых актов, которые в некоторой степени сейчас препятствуют использованию более эффективных технологий рыбовосстановления», — рассказал ученый.

По его словам, проблема содержится в ряде приказов Росрыболовства. «Там, знаете, как говорят, дьявол кроется в деталях. То есть те небольшие фрагменты в контрольных таблицах, где предусматривается выпуск молоди, например, регламентирован выпуск только полутораграммовой молоди», — обратил внимание Павел Орехов.

Специалист отметил: есть гораздо более эффективные технологии, которые уже подтверждены не одним годом практики. Это и ступенчатый выпуск, выпуск молоди гораздо больших навесок — порядка 11 г, до 20 г. Но на такие выпуски не разработана система коэффициентов промыслового возврата. И поэтому предприятиям, которые осуществляют рыбовосстановление в рамках компенсационных мероприятий, гораздо проще и дешевле приобрести молодь регламентированной мелкой навески.

«А часто за счет формулировки, что зарыбление может осуществляться породами сиговых, — то есть не звучит именно, что это муксун и нельма, — конечно, легче купить пелядь, которая намного дешевле, но которая, к сожалению или к счастью, в восстановлении не нуждается», — добавил ученый.

Он заявил, что если не принять комплекс мер, то можно полностью утратить деградирующую популяцию уже в ближайшие два-три года.

«С нашей стороны сейчас выдвинуто предложение о создании комплексной программы, в которой должны быть задействованы и академическая наука, и отраслевые рыбохозяйственные институты, и рыбоохрана, и в том числе регионы Российской Федерации. Это, получается, три региона, потому что муксун на своем жизненном пути проходит территорию Ямало-Ненецкого округа, Ханты-Мансийского округа и вплоть до Томской области доходит», — рассказал Павел Орехов.

Для того чтобы эта программа была эффективна, специалист попросил проработать вопрос о возможности внесения поправок в нормативные документы.

Президент в ответ предложил ученому самому составить поручение руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. «А я его подпишу», — обещал Владимир Путин. Он выразил уверенность, что ведомство точно проработает вопрос.

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