Китайские генетики избавили карася от мелких костей

Ученые КНР с помощью генной инженерии создали карасей, не имеющих мелких межмышечных костей. Таким образом предполагается повысить конкурентоспособность карася на рынке.

Эксперимент проводят специалисты Китайской академии рыболовных наук (Chinese Academy of Fishery Sciences) и Хэйлунцзянского рыболовного исследовательского института (Heilongjiang Fishery Research Institute). Работы стартовали еще в 2009 г., пишет газета China Daily.

Ученые сумели выявить и успешно удалить ген, отвечающий за рост межмышечных костей. В начале прошлого года 20 тыс. рыб из третьего поколения бескостных карасей были выпущены в тестовый резервуар в Харбине, и началось массовое разведение.

Специалисты подчеркивают: эксперимент пока не прошел все необходимые проверки в области безопасности, а значит, до широкого практического использования нового карася в аквакультуре еще далеко. Китайские ученые гарантируют, что их генно-модифицированная рыба не взаимодействовала с дикими популяциями карася. Полностью завершить проект планируется к 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews.

По словам главы исследовательской команды Хэйлунцзянского рыболовного исследовательского института Ли Шаоу, теперь людям не придется бесконечно вытаскивать мелкие рыбные кости. Это может значительно изменить культуру и привычки потребления рыбы и даже подстегнуть спрос на нее на мировом рынке.

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