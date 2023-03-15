Новый договор в сфере рыболовства между ЕС и Марокко готовится не без споров

Представители Евросоюза и Королевства Марокко 20 марта проведут встречу в связи с истекающим сроком действия соглашения о рыболовстве. Проект обновленного договора уже подвергся критике.

Срок действия соглашения истекает 17 июля 2023 г. Проект нового договора критикуют некоторые страны ЕС, в том числе Испания, пишет англоязычная газета Morocco World News.

Так, с критикой выступил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас, заявивший, что защищает интересы рыболовного флота своей страны. По его мнению, до принятия какого-либо решения Еврокомиссии необходимо провести тщательный анализ ситуации в области промысла, обращая особое внимание на будущее отрасли.

Испанский министр напомнил, что сейчас 70% продукции из водных биоресурсов поступает в ЕС из-за рубежа, поэтому внешнеторговое соглашение, в том числе с Марокко, должно считаться приоритетным.

Критики нового соглашения заявляют, что в нем отсутствует баланс между промыслом и охраной окружающей среды. Отмечается: новое соглашение ограничивает район промысла без учета того, что некоторые орудия лова не оказывают вредного воздействия на природу. Кроме того, утверждается, что в документе не учтены социально-экономические факторы рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нынешнее соглашение о рыболовстве между ЕС и Марокко действует с 2019 г. Оно позволяет вести промысел в марокканской исключительной экономической зоне 128 судам из стран Евросоюза.

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