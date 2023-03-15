Новости
ЕС и Марокко обсудят новое соглашение о рыболовстве

Новый договор в сфере рыболовства между ЕС и Марокко готовится не без споров

Представители Евросоюза и Королевства Марокко 20 марта проведут встречу в связи с истекающим сроком действия соглашения о рыболовстве. Проект обновленного договора уже подвергся критике.

Срок действия соглашения истекает 17 июля 2023 г. Проект нового договора критикуют некоторые страны ЕС, в том числе Испания, пишет англоязычная газета Morocco World News.

Так, с критикой выступил министр сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Испании Луис Планас, заявивший, что защищает интересы рыболовного флота своей страны. По его мнению, до принятия какого-либо решения Еврокомиссии необходимо провести тщательный анализ ситуации в области промысла, обращая особое внимание на будущее отрасли.

Испанский министр напомнил, что сейчас 70% продукции из водных биоресурсов поступает в ЕС из-за рубежа, поэтому внешнеторговое соглашение, в том числе с Марокко, должно считаться приоритетным.

Критики нового соглашения заявляют, что в нем отсутствует баланс между промыслом и охраной окружающей среды. Отмечается: новое соглашение ограничивает район промысла без учета того, что некоторые орудия лова не оказывают вредного воздействия на природу. Кроме того, утверждается, что в документе не учтены социально-экономические факторы рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нынешнее соглашение о рыболовстве между ЕС и Марокко действует с 2019 г. Оно позволяет вести промысел в марокканской исключительной экономической зоне 128 судам из стран Евросоюза.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Мы делаем, что должно

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей ТАБОЛИН

Руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области

Андрей ТАБОЛИН

«Региональные квоты» поддержало большинство субъектов

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

Правила сложной судьбы

Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.