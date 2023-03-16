Сахалину и Курилам расширили возможности для платной рыбалки

Правительство РФ увеличило для Сахалинской области перечень районов, где могут формироваться участки для организации любительской рыбалки. В перечень внесли 51 новую позицию.

Согласно закону о любительской рыбалке, участки для лова по путевкам могут формироваться не везде — акватория для этого должна входить в список, утвержденный правительством РФ. Также должны быть указаны виды водных биоресурсов, по которым можно организовывать лов. Перечень определяется по предложению региональных властей.

Новые районы для Сахалина и Курил включены в список распоряжением правительства от 14 марта 2023 г. № 578, сообщает корреспондент Fishnews. Это места под участки для лицензионного лова горбуши, кеты, симы, кижуча, нерки (виды для каждой акватории определены отдельно).

Напомним, изменения в перечень для Сахалинской области уже вносились в 2021 г. Тогда поправки ввели пять новых районов и дополнили симой список объектов лова для двух действующих районов.

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