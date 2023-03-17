В условиях использования водоемов под аквакультуру учтут «прудовые» изменения

Минсельхоз планирует внести поправки в особенности водопользования для целей аквакультуры. В документе отразят изменения законодательства по прудам, образованным водоподпорными сооружениями на водотоках.

Последняя редакция особенностей водопользования для целей аквакультуры утверждена приказом Минсельхоза от 25 июня 2020 г. № 345. В документе приведены основания, на которых рыбоводные хозяйства могут пользоваться водными объектами. Предлагаемые поправки в этот документ опубликованы на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Разработчики напоминают: федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 163 внес изменения в ФЗ «Об аквакультуре…» и Водный кодекс — в части оснований использования ряда водных объектов для прудового рыбоводства.

Так, несколько категорий водных объектов предоставляются рыбоводному хозяйству в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов. Это пруды, образованные водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 га, водные объекты с акваторией площадью больше 200 га, образованные до 1980 г. водоподпорными сооружениями на водотоках, а также водные объекты, используемые в процессе функционирования мелиоративных систем.

Аналогичные изменения предлагается внести в приказ № 345, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством.

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