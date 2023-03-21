Показатели госпрограммы подтянут к стратегическим ориентирам

Госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса скорректируют в соответствии с обновленной отраслевой стратегией. В документ добавят целевые индикаторы по вылову — 5,13 млн тонн к 2030 г. и производству продукции аквакультуры — 618 тыс. тонн.

Правительство готовится внести изменения в госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса». Корректировка программы потребовалась в связи с утверждением в прошлом году новой Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 г., а также изменившейся экономической ситуацией и санкциями.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в госпрограмме появятся новые целевые показатели. В 2030 г. объем вылова водных биоресурсов планируется довести до 5,13 млн тонн, объем производства продукции аквакультуры — до 618 тыс. тонн, оборот организаций по направлению «Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка» — до 710,4 млрд рублей.

При этом из прогноза предлагается убрать задачи по повышению производительности труда к 2030 г. в 1,4 раза (по сравнению с 2018 г.) и по укреплению лидерства на внешних рынках продукции из водных биоресурсов. Напомним, в действующей редакции госпрограммы задан ориентир на достижение не менее 25% доли рынка ЕС по минтаю и треске и не менее 10% доли рынка стран АТР по продукции из лососевых.

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