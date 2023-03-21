ВТО обсуждает расширение соглашения о запрете вредных субсидий

Делегации стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) вновь сели за стол переговоров, чтобы рассмотреть процесс сворачивания вредных рыболовных субсидий.

Это первая встреча по вопросу рыбацких субсидий со времени заключения соглашения в июне прошлого года. Пока договор ратифицировали лишь три страны, входящие в ВТО, в том числе первое африканское государство — Сейшельские Острова. Между тем для вступления соглашения в силу требуется формальное присоединение к нему двух третей стран — членов Всемирной торговой организации.

В преддверии встречи представитель Исландии в ВТО Ейнар Гуннарссон (Einar Gunnarsson), председательствующий на нынешних переговорах, выразил уверенность, что новая сделка будет заключена до начала13-й Министерской конференции ВТО в феврале 2024 г., сообщили Fishnews в пресс-службе организации.

По словам Ейнара Гуннарссона, главная тема консультаций — выработка правил по ликвидации вредоносных рыболовных субсидий, а также подготовка специального режима для развивающихся и наименее развитых стран — членов ВТО. Кроме того, планируется обсудить правила для выделения субсидий на промысел в водах за пределами юрисдикции государств ВТО, в том числе в отношении судов под «удобными» флагами.

По данным портала Seafood Source, дополнительно к этим темам США пытается включить в повестку вопрос о прозрачности использования рабочей силы на рыбацком флоте. Впрочем, целый ряд стран уже заявили о необходимости исключения из обсуждения предложений, которые не касаются напрямую рыболовства.

Интересна также точка зрения европейских рыбаков, транслируемая через рыбопромысловую ассоциацию Евросоюза Europêche. Им важно признание принимаемых государствами мер по сохранению водных биоресурсов. Для таких стран система Всемирной торговой организации должна предусматривать отступления, считают в ЕС. Кроме того, Europêche настаивает, чтобы переговоры ВТО не касались освобождения рыбаков от налога на топливо.

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