Сергей Ткачук: Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

На Камчатке для поклонников рыбалки предусмотрели новый вариант оформить разрешение на вылов — через региональный портал госуслуг. Такой сервис уже успел набрать популярность. Опыт может заинтересовать и другие регионы, считает начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей Ткачук.

«Около двух лет назад мы решили, что существующих путей оформления путевки недостаточно. На тот момент можно было приобрести путевки через терминалы моментального платежа. Оплату также можно было произвести через Сбербанк и в отделениях Почты России, но в результате человек получал только чек — нужно было на участке оформить путевку у инструктора», — рассказал руководитель Северо-Восточного филиала Главрыбвода в интервью Fishnews.

Для того чтобы создать рыбакам удобные условия для оформления путевки, решено было обратиться к возможностям портала «Госуслуги 41». «Разрабатывали техническое задание и через полгода пришли к первому результату. Человек, у которого есть личный кабинет на портале, может оформить путевки, выбрать виды водных биоресурсов, которые он собирается ловить. Получает информацию о проходных днях, об открытии и закрытии путевки», — описал работу сервиса Сергей Ткачук.

Возможности для рыболовов планируется расширить. «С 1 сентября прошлого года вступили в силу новые правила рыболовства, и появился пункт о том, что пользователь участка должен поставить отметку о закрытии путевки. Думаю, к началу рыболовного сезона мы обеспечим возможность закрывать путевку электронно, — сообщил начальник филиала. — Параллельно мы будем получать отчет об объеме вылова, о видовом составе улова. Такой вот интересный сервис».

По словам Сергея Ткачука, процент продажи путевок на участки Главрыбвода через портал уже достигает 40% от всех реализованных. На сегодняшний день к возможностям использования электронного сервиса уже обратились и коммерческие организации, занимающиеся организацией рыбалки.

Механизм, внедренный на Камчатке, может заинтересовать и другие регионы, считает руководитель Северо-Восточного филиала. «Мы открыты для обмена опытом, поддержим коллег в том, чтобы обратиться к нашей практике. Думаю, она имеет перспективу», — заявил он.

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