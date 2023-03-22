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Рыбный промысел на Балтике. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Рыбаки Балтики успешно закрывают первый квартал

Сотрудники Атлантического филиала ВНИРО провели мониторинг уловов на объектах крупнейших рыбодобывающих организаций Калининградского региона. Собраны данные по шпроту (кильке), треске, балтийской сельди (салаке).

Добыча шпрота и салаки велась в пределах всей российской акватории 26-го подрайона ИКЕС, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. На пелагическом промысле рыбоналивных судов шпрот был основным по важности видом в уловах в связи с образованием сезонных нерестовых скоплений. Традиционно в холодное время года ведется его активный промысел. Одновременно суда типа МРТК вели и близнецовый лов — специализированный промысел салаки.

«Длина шпрота варьировала от 7,5 до 15,5 см, средний размер — 12,1 см (в аналогичный сезон 2022 г. — 11,7 см, в 2021 г. — 10,8 см). В уловах доминировали особи одной размерной группы 11,5-12,5 см (76,1%) Молодь шпрота была немногочисленна — в среднем 4,3% от численности вида (в феврале 2022 г. — 2,3%, в 2021 г. — около 27%).

ОДУ, общий вылов и освоение балтийской сельди (салаки) в Балтийском море (включая Калининградский (Вислинский) залив и 32-й подрайон ИКЕС), оперативные данные с 1 января по 14 марта 2022—2023 гг.

Размерный ряд сельди балтийской (салаки) был представлен особями от 12 до 28,5 см, средняя длина составила 19,6 см (в 2022 г. — 18,2 см, в 2021 г. — 18,4 см). Основу уловов сформировала модальная группа 17,5-21 см (81,2%). Доля молоди сельди так же, как и шпрота, отмечалась на низком уровне», — рассказали в АтлантНИРО.

Ученые обратили внимание: показатели прилова молоди пелагических видов рыб являются дополнительным индикатором урожайности поколений. Пополнение шпрота 2022 г. (возраст один год — поколение 2021 г.) для всей единицы запаса оценено как неурожайное, на уровне в два раза ниже среднего за период 1974—2021 гг. Величина ниже среднего значения отмечена и для пополнения 2023 г. (поколение 2022 г.). Похожая ситуация отмечается и с сельдью. Текущие мониторинговые работы подтвердили ранее отмеченные предположения.

«При этом общий высокий уровень биомассы запаса шпрота и довольно стабильный уровень величины запаса сельди Центральной Балтики позволяет вести их добычу на уровне 2022 г. в пределах установленных объемов общих допустимых уловов», — подчеркнули специалисты.

ОДУ, общий вылов и освоение шпрота (кильки) в Балтийском море, оперативные данные с 1 января по 14 марта 2022—2023 гг.

Отечественные рыболовные компании ведут промысел пелагических видов рыб в российской зоне 26-го и 32-го подрайонов ИКЕС Балтийского моря. Отмечено, что по сравнению с рассматриваемым периодом 2022 г. несколько вырос вылов сельди. Увеличилось и освоение ее общего допустимого улова. Вылов и освоение квот шпрота практически соответствуют уровню 2022 г.

При ведении донного тралового промысла в российской зоне 26-го подрайона ИКЕС основным объектом промысла, как и в предыдущие пять лет, была речная камбала (около 93% от улова). Длина камбалы варьировалась от 16 до 42 см, в среднем — 25,3 см (уровень 2021—2022 гг.). Сейчас вылов превышает уровень 2022 г. почти в три раза. Также увеличилось освоение установленного на 2023 г. ОДУ.

ОДУ, общий вылов и освоение речной камбалы в Балтийском море, оперативные данные с 1 января по 14 марта 2022—2023 гг.

Длина трески варьировалась от 22 до 51 см. Преобладали особи размерной группы 35-39 см (60% численности). Средняя длина составила 37,1 см (в 2021 г. — 39,6 см, в 2022 г. — 37,6 см).

«Небольшие уловы трески были обусловлены общим депрессивным состоянием запаса и широкой зоной гипоксии глубже 70-75 м, — обратили внимание в пресс-службе. — Поэтому основная акватория промысла судов охватывала районы с глубиной менее 70 м. По данным наблюдений АтлантНИРО, коренного улучшения газового режима глубоководной части акватории, на фоне некоторой интенсификации адвективных процессов, не произошло. Условия гипоксии (кислород менее 2 мл/л), как в 2022 г. и в ближайшей ретроспективе, наблюдались на всей акватории с глубинами более 70-80 м, в том числе и в промежуточном слое (60-80 м) в Борнхольмской котловине. На значительной части акватории Гданьского бассейна, куда входит и российская акватория моря, у дна сохранился сероводород. Аэрацией всей водной толщи от поверхности до дна отличалась только мелководная Арконская котловина на крайнем юго-западе Балтики».

Объемы добычи трески в первом квартале традиционно находятся на невысоком уровне. Однако освоение ОДУ несколько выросло в сравнении с 2022 г.

ОДУ, общий вылов и освоение трески в Балтийском море, оперативные данные с 1 января по 14 марта 2022—2023 гг.

Ученые напомнили, что остается актуальным вопрос о снижении числа неэффективных пользователей: независимо от установленной величины ОДУ трески, порядка 25-30% этого объема ежегодно приходится на предприятия, не ведущие промысел. Аналогичная ситуация отмечалась и в первом квартале 2023 г. Несмотря на более благоприятную, в сравнении с 2022 г., промысловую обстановку, добычей трески занималось лишь одно судно, констатировали специалисты.

«В целом на текущий момент величина запаса трески сохраняется на низком, но стабильном уроне, что позволяет добывать ее в уставленном объеме. Запас речной камбалы достаточно высок и в ближайшей перспективе составит основу уловов донного тралового промысла», — заявили в АтлантНИРО.

ОДУ, общий вылов и освоение ВБР в Балтийском море с начала года, оперативные данные с 1 января по 14 марта 2022—2023 гг.

В целом по состоянию на 14 марта вылов трески, речной камбалы, шпрота и салаки практически соответствует уровню 2022 г. и составляет более 21 тыс. тонн. Суммарное освоение ОДУ по всем видам, как и в прошлом году, близко к 30%. По результатам первого квартала можно отметить, что добыча основных объектов ведется успешно, резюмировали ученые.

Они напомнили, что с началом весны стартовала салачная путина в Калининградском (Вислинском) заливе. Общая квота РФ на 2023 г. определена в объеме 2,8 тыс. тонн, фактический вылов на текущий момент составил 0,233 тыс. тонн.

«Добыча сельди в Калининградском (Вислинском) заливе продолжается. Учитывая возрастной состав нерестующих рыб с незначительной долей младших возрастов и состояние гонад можно прогнозировать успешный промысел и высокую вероятность полной реализации квоты», — отметили в филиале.

Графики предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

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