Промысел в Мировом океане оставят без субсидий

Прекращение финансирования топливной субсидии — ошибочный шаг, считают в ВАРПЭ. Эта мера поддержки могла бы способствовать расширению географии промысла российских рыбаков и укреплению позиций России в международном рыболовстве.

Из обновленной госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, проект которой проходит процедуру оценки регулирующего воздействия , фактически исключены топливные субсидии. Мера, которая должна была стимулировать рыбаков к возвращению в утраченные с советского времени районы промысла, на практике так и не заработала. Выделенные на эти цели в 2022 г. чуть более 460 млн рублей были перераспределены на другие направления, а на 2023–2025 гг. финансирование возмещения части топливных расходов рыболовному флоту и вовсе не предусмотрено.

Хотя сокращение объема добычи водных биоресурсов из-за остановки финансирования топливной субсидии не произойдет, ее отмена — это ошибочная мера, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, у рыбаков не было возможности воспользоваться этой мерой поддержки в год ее введения , поскольку правила и форма заявки на субсидию начали действовать только с 18 октября 2021 г.

«В 2022 года субсидия просуществовала по сути два месяца — до 10 марта. Затем средства на нее были перераспределены на другие цели, и подать заявки предприятия не смогли», — напомнил руководитель крупнейшей отраслевой ассоциации.

Помимо сроков подачи заявок ключевым фактором, ограничивающим привлекательность субсидии для рыбопромышленников, стали районы добычи, на которые она распространялась. В большинстве из этих районов ведению промысла препятствуют не расходы на топливо.

«Например, осуществление рыболовства в экономзонах стран Африки и Латинской Америки возможно только на основании коммерческих договоренностей, что приводит к дополнительным расходам и снижает рентабельность промысла. Кроме того, нет гарантий, что коммерческие рыболовные лицензии будут получены. А в водах Никарагуа и Эквадора почти весь объем ресурса осваивают местные компании. Еще одним неприемлемым условием является требование о переходе под флаг иностранного государства, предоставляющего право осваивать водные биоресурсы в своей зоне на коммерческой основе», — прокомментировал ситуацию Герман Зверев.

По оценке ВАРПЭ, топливная субсидия могла бы способствовать увеличению рентабельности промысла в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытых частях Мирового океана, а также служить укреплению позиций России в международном рыболовстве и расширению географии промысла. В ассоциации указали, что подобные меры поддержки распространены среди рыболовных держав: они реализуются в Австралии, Бразилии, Норвегии, Китае, на Тайване, в странах ЕС, США, Канаде, Мексике, Индии, Японии и Республике Корея.

«По нашим оценкам, топливные субсидии в мире составляют свыше 20% от общего объема совокупных субсидий мирового рыбопромыслового флота», — отметил президент ВАРПЭ.

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