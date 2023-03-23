Ставрида и рыба-сабля Тайваня вернутся на китайский рынок

КНР сняла запрет на импорт охлажденной рыбы-сабли и мороженой ставриды из Тайваня после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.

Китайская таможня приостановила ввоз этих тайваньских продуктов 3 августа. Официальной причиной стало предотвращение опасности биологического характера и обнаружение следов COVID-19 на упаковке. Вместе с тем запрету предшествовал визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает корреспондент Fishnews.

В последнее время Китай значительно ослабил меры по защите от коронавируса. В частности, отменено тестирование на присутствие COVID-19, обязательное для всех импортных партий замороженной или охлажденной продукции.

В этой связи и с целью здорового развития трансграничной торговли Главное таможенное управление КНР решило возобновить импорт охлажденной рыбы-сабли (волосохвоста) и мороженой ставриды из Тайваня начиная с 15 марта 2023 г., пишет газета Taipei Times.

Заместитель генерального директора Агентства по рыболовству Тайваня Ван Чэнфан подтвердил, что Совет по сельскому хозяйству уже получил соответствующие документы от Китая.

Глава Цзилунской ассоциации рыбаков Чэнь Вэньцинь заявил: экспорт в КНР охлажденной рыбы-сабли и мороженой ставриды должен вновь начаться в июле или августе (когда открывается промысловый сезон) и продолжится до марта 2024 г.

По информации Taipei Times, летом прошлого года Китай ввел санкции против более чем 100 тайваньских компаний, занимающихся продажей рыбопродукции и других пищевых продуктов. По мнению Пекина, эти организации не смогли правильно подать необходимые документы. Однако уже 29 января 2023 г. ограничения были сняты с 63 компаний, отмечает издание.

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