Наука даст раскладку по допустимым уловам на следующий год

Совет по науке при главе Росрыболовства рассмотрит прогнозы общего допустимого улова на 2024 г. по всем рыбохозяйственным бассейнам. Это важнейшая тема для организации промысла.

Ряд мероприятий запланирован в рамках рабочей поездки руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова в Тюменскую область.

23 марта состоится заседание Совета по науке при главе Росрыболовства. Специалисты обсудят лимиты вылова рыбы и других водных биоресурсов на 2024 г. по всем бассейнам. Также будет рассматриваться план исследований акваторий прибрежных зон Российской Арктики, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Глава Росрыболовства проведет совещание по программе восстановления запасов сиговых видов рыб в Обь-Иртышском бассейне, посетит Тюменский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), Тобольский рыбопитомник и садовое хозяйство сиговых рыб на научно-производственном участке «Волково».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews