Прибрежье Арктики собираются детально изучить

Совет по науке при главе Росрыболовства обсудил перспективы комплексных исследований эстуарно-прибрежных вод Российской Арктики. Предполагается изучение биоресурсов, среды их обитания, а также оценка уязвимости экосистем при антропогенном воздействии.

«В рамках реализации программы будет получена информация о биологии и экологии прибрежных вод, в том числе районов, еще не затронутых хозяйственной деятельностью», — сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Полученные данные планируется использовать для разработки мер защиты уникальной арктической природы.

Напомним, также на совещании, которое провел руководитель федерального агентства Илья Шестаков, рассмотрели прогноз допустимого улова на следующий год и сотрудничество ВНИРО с Российской академией наук.

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