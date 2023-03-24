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Совет по науке при руководителе Росрыболовства рассмотрел прогноз допустимого улова на следующий год. Фото пресс-службы ведомства

Рыбакам готовят ОДУ на 2024 год

Совет по науке при руководителе Росрыболовства рассмотрел прогноз допустимого улова на следующий год. Глава федерального агентства Илья Шестаков заявил о возможности для увеличения разрешенного объема освоения минтая.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков провел заседание Совета по науке в рамках рабочей поездки в Тюмень. В совещании, на котором рассматривался прогноз ОДУ на 2024 г., участвовали представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), территориальных управлений Росрыболовства, регионов.

Всего в следующем году к вылову в рамках общего допустимого улова в российских водах рекомендуется более 3,3 млн тонн водных биоресурсов.

Более 90% объема ОДУ приходится на Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, по 2% — на Северный и Западный,на остальные бассейны — 1% и менее.

Основу уловов на Дальневосточном бассейне традиционно составит минтай — 66% от общего ОДУ. Руководитель Росрыболовства отметил, что ранее использовавшийся в прогнозировании тресковых предосторожный подход уже не отвечает современному состоянию развития науки и актуальным задачам промысла.

«Сегодня мы должны работать в рамках максимально устойчивого улова — максимального вылова, который возможен для популяции, исходя из текущего состояния запасов, — сказал Илья Шестаков. — Наблюдаемые изменения климата позволяют говорить об улучшении условий воспроизводства тресковых, и сейчас есть возможность увеличения общего допустимого улова минтая на Дальнем Востоке до 2,2 млн тонн».

Кроме того, на 8% предлагается увеличить ОДУ сельди на 2024 г. по сравнению с 2023 г. Основной рост запасов этой рыбы прогнозируется в Северо-Охотоморской и Карагинской подзонах.

В целом, значительных колебаний состояния ресурсной базы не произошло, по большинству эксплуатируемых в рамках ОДУ объектов запас остается на стабильном уровне, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР. Руководитель ведомства отметил, что введение в эксплуатацию в 2024 г. новых судов и перерабатывающих мощностей, построенных в том числе в рамках реализации первого этапа инвестиционных квот, позволит максимально полноценно использовать ресурсную базу.

Глава Росрыболовства поручил ВНИРО разработать трехлетний прогноз по динамике запасов и промысла крабов на Дальневосточном и Северном бассейнах.

Также участники заседания подвели итоги сотрудничества ВНИРО с Российской академией наук и определили направления для дальнейшей работы.

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