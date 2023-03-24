Для инвестирующих во флот и заводы включат механизм лизинга

Из закона о рыболовстве убрали ограничения на использование лизинга участниками программы инвестквот. Эти изменения собираются учесть в функционале Минсельхоза.

Правительство на заседании 24 марта рассмотрит корректировку положения о Министерстве сельского хозяйства.

«Изменения позволят обеспечить возможность использовать механизм финансовой аренды (лизинга) при строительстве судов рыбопромыслового флота и производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Напомним, что поправки закона о рыболовстве, принятые в декабре, исключили из оснований для досрочного расторжения договора на долю инвестквоты переход права собственности на объект инвестиций к лизинговой компании (фирме) — российскому резиденту. При этом лицо, с которым заключен договор для промысла, одновременно должно заключить договор финансовой аренды (договор лизинга) и уведомить об этом федеральное ведомство в области рыболовства в установленном порядке.

Министерство сельского хозяйства ранее представило проект, согласно которому уведомлять о заключении договора лизинга участник программы инвестквот будет Росрыболовство. Минсельхоз при этом будет наделен полномочиями по утверждению порядка уведомления.

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