Участникам программы инвестквот готовятся открыть доступ к лизингу

Новые изменения закона о рыболовстве должны предоставить для компаний, участвующих в программе инвестиционных квот, возможность использовать механизм лизинга. Минсельхоз уже готовит подзаконную базу.

Федеральный закон о рыболовстве в действующей редакции предусматривает, что основанием для досрочного расторжения договора на долю инвестквоты является переход права на объект инвестиций от лица, с которым заключен договор, путем отчуждения. В связи с этим участники программы не могли воспользоваться механизмом лизинга — на это обращали внимание в регионах.

Закон, одобренный Советом Федерации 23 декабря (основной его темой, напомним, является второй этап инвестквот и крабовых аукционов), предполагает исключение из оснований для досрочного расторжения договора переход права собственности на объект инвестиций к лизинговой компании (фирме) — российскому резиденту. При этом лицо, с которым заключен договор для промысла, одновременно должно заключить договор финансовой аренды (договор лизинга) и уведомить об этом федеральное ведомство в области рыболовства в установленном порядке, сообщает корреспондент Fishnews.

Минсельхоз представил проект правительственного постановления для реализации нового закона. Предполагается, что уведомлять о заключении договора лизинга участник программы инвестквот будет Росрыболовство. Министерство сельского хозяйства при этом будет наделено полномочиями по утверждению порядка уведомления.

Планируется, что изменениями по лизингу смогут воспользоваться и те, кто заключил договоры на доли инвестквот до даты вступления нового закона в силу.

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