Премьер рассказал депутатам, как замещают импорт в судостроении

Для организации замещения самых критичных видов судового оборудования выделено примерно 3,5 млрд рублей субсидий, сообщил глава правительства Михаил Мишустин в рамках отчета в Госдуме.

Вопрос об импортозамещении судового комплектующего оборудования главе правительства задал депутат Вячеслав Макаров, сообщает корреспондент Fishnews. «Судостроительная промышленность столкнулась с нехваткой судового комплектующего оборудования. До настоящего времени вопрос использования импортных или отечественных комплектующих видов оборудования на строящихся судах до конца не отработан», — заявил парламентарий.

По словам депутата, методы финансового стимулирования отечественных производителей оборудования недостаточно эффективны. «С одной стороны, мы даем деньги, с другой стороны, отсутствует стимул потребителей использовать отечественные комплектующие», — отметил депутат. Он попросил премьера рассказать, какие шаги предпринимает правительство для защиты отечественных производителей судового комплектующего оборудования и стимулирования замещения импорта в этой сфере.

Председатель правительства проблему признал. «Вот такая вещь, как ВРК, рулевая колонка, которую делали только иностранцы. У нас есть два предприятия, которые, в принципе, могли бы делать колонку, но это огромный, сложнейший процесс, технологический цикл. Там и литье, там и новые технологии и много-много чего», — привел пример Михаил Мишустин.

Он рассказал, что для преодоления нехватки были подобраны отечественные аналоги и проведена инвентаризация. «Это где-то 60 самых критичных видов судового оборудования, и для их производства выделены были субсидии 37 организациям. В 2022 году это примерно 3,5 млрд рублей, и дальше предусмотрено до 2024 года порядка 15 млрд рублей», — сказал глава правительства.

Он добавил, что не все виды оборудования пока можно заместить товарами российского производства. «Смотрим поставки из дружественных стран, немножко параллельный импорт смотрим. Не ждем стабильных поставок — надо самим осваивать критически важные виды. Правительство все эти задачи поставило перед промышленностью, перед научными институтами. Будем добиваться решения этих задач постепенно», — пообещал Михаил Мишустин.

Напомним, что власти ранее решили субсидировать работы по созданию и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования.

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