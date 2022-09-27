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Вопросы аквакультуры Ленинградской области обсудили на заседании регионального рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы СЗТУ ФАР

Для рыбоводов Ленобласти проработают новые меры поддержки

Ситуацию в аквакультуре Ленинградской области обсудили на заседании регионального рыбохозяйственного совета. Были рассмотрены вопросы обеспечения хозяйств кормами и мальком, компенсации затрат на мелиорацию, реконструкции рыбоводных заводов.

Сколько выращено

На встрече подвели предварительные итоги деятельности предприятий в первом полугодии. Как рассказал главный специалист сектора развития рыбохозяйственного комплекса Владимир Сергеев, производство продукции товарной аквакультуры в регионе составило 7,8 тыс. тонн (103% к уровню 2021 г.), из которых товарной рыбы реализовано 2,2 тыс. тонн (80,4% к уровню 2020 г.).

Отмечено, что в последние годы увеличиваются производственные мощности и объемы выращивания товарной рыбы в Финском заливе, Ладожском озере, реках Вуокса и Свирь. В 2022 г. в области созданы собственные инкубационные цеха и мощности по производству кормов. Ежегодная потребность региона в 2022-2023 гг. составляет 18-20 млн оплодотворенных икринок форели и 11-12 тыс. тонн кормов для лососевых, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

По словам Владимира Сергеева, на 1 сентября рыбоводам направлено более 90 млн рублей субсидий. Пять рыбоводных хозяйств обеспечены льготными краткосрочными банковскими кредитами на сумму 282,9 млн рублей.

Сколько выпущено

О результатах искусственного воспроизводства водных биоресурсов доложил заместитель руководителя теруправления Семен Русанов. По состоянию на 15 сентября в зоне ответственности СЗТУ выпущено 17,4 млн экземпляров водных биоресурсов. В водные объекты Санкт-Петербурга и Ленобласти отправилось 5,8 млн рыб, в том числе в рамках госзадания — 5,527 млн особей, для компенсации вреда — 279,5 тыс. штук, за счет собственных средств — 1,5 тыс. экземпляров.

В конце года по госзаданию запланирован выпуск 50 тыс. особей палии. За 2022 г. управление направило 609 претензий по неосуществлению компенсационных мероприятий.

Докладчик остановился на расширении видового состава биоресурсов, выпускаемых в целях искусственного воспроизводства и возможности зарыблений молодью с меньшей навеской. «Для этого необходимы мониторинговые научные исследования, что, в свою очередь, потребует финансовых вложений, в том числе необходима поддержка субъекта в развитии рыбоводных предприятий», — подчеркнул Семен Русанов.

Мелиорация

От рыбоводных хозяйств области в теруправление поступило 20 заявлений на проведение мелиоративных работ в 2021 г. Из них включены в план и выполнили соответствующие мероприятия только пять хозяйств: работы были связаны с удалением растений из водного объекта.

За восемь месяцев 2022 г. поступило 20 заявок, в всего заключено 93 договора. Мелиоративные работы выполнили семь хозяйств по 15 договорам пользования участком.

Семен Русанов обратил внимание на пилотный проект по мелиорации в Карелии. На трех рыбоводных участках, расположенных на Ладожском озере, изъяты донные отложения под садками. Они откачиваются в геотубы, затем отфильтрованная чистая вода возвращается в водоем, а оставшийся осадок может быть использован для удобрений.

Комитет решил проработать вопрос компенсации части затрат предприятий на рыбохозяйственную мелиорацию.

Рыбоводным заводам нужна модернизация

Об организации искусственного воспроизводства на рыбоводных заводах Северо-Западного филиала Главрыбвода рассказал начальник отдела рыболовства и сохранения водных биоресурсов Антон Трегулов. На предприятиях содержится около 230 тыс. экземпляров молоди атлантического лосося (семги) для выполнения госзадания в 2023 г. и почти 300 тыс. экземпляров — для компенсационных мероприятий. Ведутся работы по отлову производителей и закладке икры на инкубацию.

Было отмечено, что производственным мощностям рыбоводных заводов требуется модернизация. Филиалу рекомендовали представить в областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу проектно-сметную документацию по реконструкции (модернизации) предприятий — для проработки вопроса перераспределения компенсационных средств на эти работы.

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