Камчатский край предложит изменить подходы к любительской рыбалке

При регулировании любительского рыболовства нужно разделить организацию лова в социальных целях и с коммерческой направленностью, считают в правительстве Камчатки.

Вопросы регулирования любительской рыбалки в крае обсудили на расширенном оперативном совещании у губернатора Владимира Солодова.

Необходимо пересмотреть регулирование любительского рыболовства с тем, чтобы разделить коммерческое и социальное направления, отметил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«Изначально, когда этот институт создавался, он был заявлен как коммерческая деятельность, направленная на предоставление коммерческих услуг, и тут произошло разделение. Есть те, кто действительно этим путем идут, имеют инфраструктуру, планы развития, привлекают туристов, в том числе предоставляют платные услуги. И для них это основной источник дохода, основное ресурсное обеспечение. К сожалению, у нас есть предприятия в этой сфере, которые ориентированы фактически на перепродажу путевок, «обилечивание» населения, что недопустимо. Нужно разделить подходы: там, где предприятие осуществляет коммерческую деятельность, зарабатывая на этом, это и должно быть источником дохода, а для социальной задачи необходимо предусматривать другие механизмы, исключая концентрацию предприятий, зарабатывающих на продаже этих путевок», — заявил министр.

Губернатор поручил министерству рыбного хозяйства в ближайшее время внести соответствующие предложения по регулированию любительского рыболовства, с тем, чтобы успеть принять их до нового летнего сезона, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Давайте обсудим предложения по дальнейшему развитию любительского рыболовства с акцентом на обеспечение социальных функций и на развитие туристических направлений, которые позволят зарабатывать тем компаниям, которые занимаются соответствующей деятельностью и вкладываются в развитие инфраструктуры», — подчеркнул Владимир Солодов.

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